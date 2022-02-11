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قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، إيقاف برنامج «الحياة أحلى» على قناة «الحدث اليوم»، بسبب تزييفه لمكالمة هاتفية مع جراح القلب المصري العالمي مجدي يعقوب.

وقالت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في بيان، إنها «قررت إيقاف برنامج الحياة أحلى على قناة الحدث اليوم، وإحالة المسؤولين بالقناة للتحقيق».

وجاء في البيان أنه تمت «مخاطبة نقابة الإعلاميين للتعامل مع الشق التأديبي الخاص بمقدمي البرنامج».

وبحسب البيان، فإن لجنة الرصد بالمجلس قد تابعت بث البرنامج محادثة هاتفية كاذبة مع شخص ادعى أنه يعقوب، ووصفت المكالمة بـ«التضليل والتحايل وخرق المصداقية المهنية التي يجب أن يعمل في إطارها مختلف وسائل الإعلام».

وأثارت الواقعة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، واستنكارا لتزييف المكالمة، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين عنها.

