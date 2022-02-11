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تعد المناطق المرتفعة في المملكة العربية السعودية بيئة مناسبة لاستيطان النمر العربي؛ حيث تحتضن محافظة الطائف 16 نمراً عربياً؛ من الأنواع المهددة بالانقراض على المستويين العالمي والإقليمي، وينحصر وجوده في الجزيرة العربية بشكل عام وتتناقص أعداده في الطبيعة؛ وللمحافظة عليه جاء قرار مجلس الوزراء السعودي بتحديد العاشر من شهر فبراير من كل عام يوماً للنمر العربي؛ في خطوة مهمة لنشر الوعي بالحفاظ على النمر العربي والسعي لتكاثره.

ويتميز النمر العربي بأنه حيوان انعزالي يقضي معظم وقته متخفياً، ينشط ليلاً، ويخرج بحثاً عن فرائسه بخطوات لا تُسمع يسبقها التأني والحذر، والسير لمسافات طويلة من أعالي المرتفعات إلى الشعاب والأودية؛ ليتغذى على الفرائس مثل الوبر والأرانب والظباء والوعول والجمال. «واس»

