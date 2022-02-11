وطن النهار

أكد وزير الاعلام والثقافة حمد روح الدين الاهتمام الكبير الذي توليه وزارته والحكومة باعادة احياء الاحتفالات الوطنية لدولة الكويت بعد انقطاع استمر سنتين بسبب جائحة «كورونا» وابراز مكانة البلاد وأعيادها ومناسباتها العزيزة على قلوب الجميع.

وقال الوزير روح الدين في كلمته خلال ترؤسه أمس الخميس الاجتماع الأول للجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية 2022 في قصر السيف «اننا في الوزارة وفي الحكومة نولي اهتماما عظيما باحياء الاحتفاليات الوطنية من جديد التي تميزت بها الكويت منذ سنوات بفعاليات فنية وثقافية واستعراضية بمشاركة العديد من الجهات الحكومية».

وأضاف ان تلك الجهات «لم تدخر جهدا في اظهار الكويت بأجمل حلة في السنوات السابقة ما اشعل روح التنافس بين الجهات سواء حكومية او خاصة في ابراز مكانة البلاد وأعيادها ومناسباتها العزيزة على قلوبنا».

ولفت الى ان الاحتفالات الوطنية تعبر بعمق من خلال الفعاليات والنشاطات بمختلف انواعها عن الروح الوطنية وحب الوطن وتعزيز وربط التراث في نفوس الأبناء والأجيال القادمة «وهذا ما يدفعنا اليوم للعمل بدأب من اجل احياء هذه الاحتفالات من جديد وتذليل كل الصعوبات ومد يد التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة للبدء بالاحتفالات الوطنية متمثلة بالعيد الوطني ويوم التحرير».

وذكر ان الظروف الراهنة المتمثلة في جائحة كورونا «أوجبت علينا ان نضع اسسا جديدة في الفعاليات التي ستقام حفاظا على المنظومة الصحية» مؤكدا ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية في كل الجهات المشاركة والمنظمة.

وشدد الوزير روح الدين على «ضرورة تبني الأفكار الشبابية التي تتماشى مع رغبات الجيل الجديد بما يتناسب مع القيم والعادات والتقاليد والقوانين العامة فضلا عن ابراز الجانب السياحي لدولة الكويت مستغلين بذلك مرافق الدولة المتنوعة واشراكها في انجاح الاحتفالات».

وأعرب عن الشكر الجزيل وعظيم الامتنان امين سر اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية الشيخة امثال الأحمد رئيسة مركز العمل التطوعي «على المجهودات العظيمة التي تقدمها لدعم كل ما من شأنه ظهور الكويت بصورة مثلى امام العالم اجمع».

وقال وزير الاعلام: ان هذا الدور ليس غريبا على الشيخة امثال «فدائما كانت سباقة في وضع لبنة الأفكار الفريدة التي انتجت لنا أعمالا حفرت في ذاكرة الكويت والأجيال»

من جهتها قدمت الشيخة امثال الأحمد خلال الاجتماع مجموعة مقترحات مهمة وأفكارا تتعلق بتهيئة كل الامكانات لتيسير الاحتفالات وتوفير سبل الراحة والسعادة للجميع في احياء هذه الاحتفالات.

وتم خلال الاجتماع اختيار شعار خاص بالاحتفالات الوطنية مصمم بطريقة تعكس روح المناسبة علاوة على فعاليات وأنشطة لاحياء هذه المناسبات العزيزة علاوة على تشكيل لجنة فرعية لمتابعة التوصيات التي خرجت بها اللجنة الدائمة وتشكيل لجنة لاعداد الفعاليات والاحتفاليات للعام القادم.

