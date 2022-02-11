وطن النهار

امتدح د. عبدالمحسن المدعج اسعار مبيع الثمريات الكويتية منذ بداية الموسم الزراعي الحالي حتى الآن. وقال في تصريح له: منذ بضعة اشهر.. والمزارعون الكويتيون بوجه عام يبيعون منتجاتهم الجيدة نوعاً وكماً من الخضار والثمار بأسعار جيدة «مربحة» للمزارعين، ربما لقلة الوارد من الخارج وقلّة المنتج المحلي بسبب قلة العمالة الزراعية. وأكد بأن ارتفاع تكاليف الانتاج الزراعي المحلي زاد كثيراً بفعل تفشي فيروس كورونا وارتفاع اجور النقل عالمياً.. مذكّراً بأنه في فصل الشتاء يقل الوارد من الثمريات ولا سيما الطماطم من الدول العربية المجاورة (الأردن) لانخفاض درجات الحرارة فيها واذا زرعوا داخل الشبرات الزراعية في بلادهم يلزمهم تدفئة والتدفئة بالديزل عندهم مكلفة. وأشاد بأجواء وظروف الزراعة الكويتية التي تسمح بانتاج الثمريات الحقلية بكثرة طوال اشهر الشتاء المعتدلة.. مشيراً الى كمياتها المتزايدة في الأسواق المحلية.. رغم تفشي فيروس كورونا وما تبعها من مشكلات..! وعمار يا كويت…!