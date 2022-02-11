وطن النهار

تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر رسالة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تتضمن دعوته لحضور فعاليات معرض الدفاع العالمي.

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان لها ان ذلك جاء خلال استقبال الشيخ حمد الجابر لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.

وعبر الجابر عن شكره وتقديره للأمير محمد بن سلمان على هذه الدعوة الكريمة التي تعكس عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية المتينة التي تجمع الكويت في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأبدى ترحيبه بقبول الدعوة نظرا لمدى اهمية المعرض في المنطقة وبيان تكامل العمل والتعاون المستمر بين وزارتي الدفاع للبلدين الشقيقين.

حضر اللقاء رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح.

