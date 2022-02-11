وطن النهار

أعربت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عن فخرها بفوز الدكتورة هند القادري الباحثة في معهد دسمان للسكري، احد المراكز التابعة للمؤسسة، بجائزة «لوريال- اليونسكو من اجل المرأة» في العلم لعام 2021 ضمن برنامج الشرق الأوسط الاقليمي للباحثات الصاعدات.

وفازت القادري بتلك الجائزة العالمية عن مشروعها البحثي المتعلق باستخدام السوائل الفموية كأداة تشخيصية غير جراحية تسمح بالتشخيص المبكر والمعالجة لفيروس «كوفيد-19» والأمراض الالتهابية الأخرى.

وأوضحت انه من خلال تحليل بيانات المرضى المصابين بـفيروس «كوفيد-19» الذين يظهرون مستويات متباينة من شدة المرض، فان الدكتورة القادري تطمح الى تحديد ومقارنة التغييرات في المؤشرات الحيوية المحددة المرتبطة بـ«كوفيد-19» مع تطور الأعراض السريرية طوال فترة الاصابة وتقييم الترابط المناعي للحماية.

وأفادت الدكتورة القادري ان هذا المشروع البحثي لن يطور فهماً افضل للاستجابات المناعية لدى المصابين بـفيروس «كوفيد-19» فحسب بل سيساعد ايضاً على تقديم استراتيجية للصحة العامة تتمثل في التقسيم الطبقي للمرضى وتخفيف بعض الضغط على نظام الرعاية الصحية.

