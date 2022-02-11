وطن النهار

قال الأمين العام للاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان د. خالد الصالح ان هناك ارتفاعا في نسبة الوعي من عوامل المخاطرة في امراض السرطان من 40 الى 65 في المئة وانخفاض نسبة انتشار المفاهيم الخطأ والنظرة السلبية لأمراض السرطان الى 47 في المئة.

وأضاف الصالح في كلمته بحفل ختام الأسبوع الخليجي السابع للتوعية بالسرطان «صحتك في رشاقتك» امس الخميس ان هذه المؤشرات تدل على دور التوعية في نشر الثقافة الصحية فيما يتعلق بمرض السرطان ما ساعد في زيادة نسبة الشفاء في الكويت كذلك في دول مجلس التعاون الخليجي.

وشدد على اهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والأهلي في نجاح التوعية بأمراض السرطان لافتا الى انخفاض نسب القدوم المتأخر وزيادة نسب الشفاء من مرض السرطان في دلالة واضحة على ان شعار الأسابيع الخليجية (40 في المئة وقاية × 40 في المئة شفاء) يتحقق فعليا.

من جانبها كشفت رئيسة اللجنة التنسيقية للأسبوع الخليجي السابع للتوعية بالسرطان الدكتورة حصة الشاهين انها قدمت خلال هذا الأسبوع اكثر من 35 فعالية في حين اختارت اللجنة الاستشارية العليا للأسبوع الخليجي هذا العام للتوعية بأمراض السمنة شعار «صحتك في رشاقتك» بهدف تسليط الضوء على سبل محاربة السمنة.

