وطن النهار

تقدم رئيس مجلس الأمة وأعضاؤه بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الكويت وشعبها بوفاة القيمة والعالم الفلكي القدير العم صالح العجيري عن عمر يناهز الـ 102 عام، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، معتبرين أن الفقيد وجه مضيء للكويت وأنه والديرة صنوان لا يفترقان.

وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم «خالص العزاء وصادق المواساة لعائلة العجيري الكريمة وللشعب الكويتي بأسره بوفاة العم الفاضل والعالم الجليل والفلكي الكبير الدكتور صالح محمد العجيري الذي كان بحق قامة كويتية عالية اعطى الكثير لبلده الكويت».

وأضاف الغانم: «نسأل الله جلت قدرته ان يرحم فقيد الكويت العم صالح العجيري برحمته الواسعة وان يسكنه جنة الفردوس مع الصالحين والمؤمنين وان يلهم ذويه ومحبيه الكثر جميل الصبر والسلوان، انا لله وانا اليه راجعون، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم».

من جانبه أبَّن نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي العالم الكبير د.صالح العجيري الذي انتقل الى رحمة الله تعالى أمس الخميس. واستذكر الشحومي بالفخر والاعتزاز مآثر فقيد الكويت والعلم والعلماء والعالم أجمع حيث إنه «يرحمه الله» يعد من أهم علماء الفلك في الكويت والمنطقة، وبفضله جاء تأسيس التقويم العجيري الشهير في الكويت والعالمين العربي والاسلامي.

واشار الشحومي الى أن الفقيد الكبير أثرى الساحة العلمية وبذل مجهودا كبيرا لرفع مستوى علم الفلك، من خلال الكتب التي ألفها والمحاضرات والندوات التي قام بها والمؤتمرات التي شارك فيها، مطالبا بأهمية حفظ الجهات العلمية الحكومية والشعبية والعالمية لذكراه وانجازاته وتعليمها للأجيال الحالية وايصالها للقادمة.

وثمن مآثر الراحل التعليمية عندما اختارت دائرة المعارف آنذاك العجيري للعمل مدرسا في مدرسة الشرقية للبنين، ما أسهم في تأسيس وتطوير التعليم في البلاد وكذلك العودة بالعلم والنفع على أجيال متعاقبة من أبناء الكويت. وفي ختام تصريحه تقدم الشحومي إلى عائلة العجيري الكرام وعموم الشعب الكويتي بوفاة القامة الكبيرة د.صالح العجيري سائلا المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويجزيه خير الجزاء عما قدمه للعالم من علم ومعرفة.

من جانبه قال النائب د. عبد العزيز الصقعبي، قال الرسول ?: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث:.. أو علم ينتفع به، ودّعت الكويت اليوم بكل حزن أحد رجالاتها المخلصين العالم الفلكي العم د.صالح العجيري».

وأضاف الصقعبي «غفر الله له وأسكنه فسيح جناته ونفعنا بعلمه وفضله وألهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون».

وبدوره قال النائب اسامة المناور» إنّا لله وإنّا إليه راجعون،‏ عظّم الله أجركم يا أهل الكويت ‏بفقدان العلم العالم العبقري ‏العم صالح العجيري، ثلم في العلِم ثلمة عظيمة يصعب سدها ‏رحمه الله وغفر له وتجاوز عنه». وبدوره قال النائب د.عبد الكريم الكندري «فقدت الكويت عالمها الجليل، العم صالح العجيري، اللهم اجزه عنا خير الجزاء وارحمه برحمتك وأكرم نزله ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة والهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

ومن ناحيته قال النائب حمدان العازمي: «خالص العزاء وصادق المواساة لعائلة العجيري الكرام بوفاة العم الفاضل الدكتور صالح العجيري، ‏غفر الله له واسكنه فسيح جناته، ‏إنا لله وإنا إليه راجعون».

وقال النائب حمود مبرك العازمي: فقدت الكويت قامة من قاماتها وعالما من علمائها، ‏العم صالح العجيري عظم الله أجركم؛ ربي يرحمه ويغفر له، ‏وقد ورث للبلاد والعباد علما ينتفع به، ‏اللهم ارحم رجلا نفع الناس بعلمه».

والنائب عبد الله المضف من جانبه قال: فقدت الكويت أحد نفائسها الثمينة العالم الجليل‏ صالح محمد العجيري، ‏سنفتقدك يا عم صالح، ‏وعزاؤنا أننا ننتمي لوطن كنت أنت أحد رجالاته ورواده.

