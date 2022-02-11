وطن النهار

بعد قرن كامل وعامين اثنين من ولادته على ثرى الكويت الطيب، ودع أمس النابغة والعالم الفلكي الجليل د. صالح العجيري الدنيا راضياً مرضياً، ولحق برحاب ربه، بعد أن أمضى حياته معلماً أميناً، وفلكياً حاذقاً، ورجلاً فريداً، شهد بنبوغه وعلمه الخليج كله، بل والمنطقة العربية والإسلامية بأسرها.

إنه ذاكرة الكويت، إذ شهد مولدها ثم طفولتها وصباها وشبابها وقوتها وفتوتها، حتى غدا معها صنوين لا يفترقان فالكويت هي الكويت، والعجيري مؤرخها وشاهد أحداثها، وعنوان ريادتها.

ومن المتفق عليه أن الكويتيين كلهم شيباً وشباباً، رجالاً ونساءً أجمعوا على حبِّ وتقدير هذا الرجل، الذي جعل الله تعالى له القبول في الأرض، فلم يختلف على أستاذيته وعبقريته وإخلاصه اثنان.

إن العالم الجليل د. صالح العجيري عالم فلكٍ كويتي، وواحدٌ من أهم علماء الفلك في الكويت والمنطقة، يعود إليه تأسيس التقويم العجيري الشهير في الكويت، وقد عاصر الكثير من الأحداث المهمة التي شهدها بلده الكويت. وكان شغوفًا بالعلم منذ صغره إلى درجةٍ دفعته للسفر برحلةٍ طويلةٍ ليحصل عليه.

بذل العجيري مجهوداً كبيراً لرفع مستوى علم الفلك في بلاده، من خلال الكتب التي ألفها والمحاضرات والندوات التي قام بها والمؤتمرات التي شارك فيها، وقد تم تكريمه من قبل العديد من الجهات العلمية الحكومية والعالمية.

ففي عام 2015 توقف عن استخدام أجهزة مرصده، وسلم معظمها للنادي العلمي الكويتي الذي خصص له جناحًا أسماه متحف العجيري.

وُلد الفلكي الشهير صالح العجيري في 23 - يونيو - 1920، في حي القبلة لمدينة الكويت، بدأ رحلته العلمية من الكتاتيب، حيث تعلم الحساب واللغة العربية والفقه، ثم التحق بمدرسةٍ أسسها والده واستمر فيها حتى عام 1928، ليلتحق بعدها بالمدرسة المباركية ويستمر فيها حتى الصف الثاني الثانوي. عمل صالح بعدها مدرسًا في دائرة المعارف في المدرسة الشرقية، قبل أن ينتقل إلى المدرسة الأحمدية.

اهتم العجيري بعلوم الفلك منذ نعومة أظفاره، فقد كان يخاف من الظواهر الطبيعية كالرعد واللمع والمطر في طفولته؛ ما دفعه إلى التعرف إليها أكثر. كما كانت له تجربة في قبيلة الرشايدة، حيث أرسله والده ليتعلم الفصول والمواسم وكل ما يتعلق بالطقس، وكانت هذه التجربة سبباً لزيادة اهتمامه بعلم الفلك.

ولكن فضوله تأجج عندما وقع بين يديه كتاب «المناهج الحميدية في حسابات النتائج السنوية» فقرأه وفهم قسمًا جيدًا منه ولكن بعض الأمور استعصت عليه، فقرر السفر إلى مصر ومقابلة كاتبه، وكانت هذه الخطوة الأولى في طريقه حيث التقى بالكاتب في محافظة الشرقية واستفاد من علمه ومعرفته.

تتلمذ على يدي عبد الفتاح وحيد، حيث تلقى مبادئ الفلك، ثم التحق بمرصد حلوان، وشهد تأسيس مرصد القطامية، ثم بدأ بعدها بالتواصل مع المراصد حول العالم وكان من أهمها مرصد غرنيتش ومرصد البحرية الأميركية.

وقد منحته مدرسة الآداب والعلوم التابعة لجامعة الملك فؤاد الأول في عام 1946 شهادة مدارس المراسلات المصرية، كما حصل عام 1952 على شهادة من اللجنة الفلكية العليا للاتحاد الفلكي المصري تقديراً لأبحاثه.

إنجازات

قدم عالم الفلك الدكتور صالح العجيري الكثير من الكتب القيمة في مجال علم الفلك للمكتبة العربية في سنٍ مبكرة حتى أثناء دراسته، ففي عام 1943، قام بطباعة أول تقويم له على أوراق صغيرة لكل شهر، وفي عام 1944 طبع التقويم الثاني على أوراقٍ ملونة في بغداد.

أصدر د. صالح العجيري تقويمًا باسمه عام 1952 اعتمدته الدولة الكويتية لاحقًا في جميع معاملاتها الرسمية، كما أنشأ مرصدًا فلكيًا خاصًا به في بداية السبعينيات، وقد اشترى أجهزته من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا من ماله الخاص.

وتقديراً من الكويت لجهود صالح العجيري، منحته جامعة الكويت دكتوراه فخرية عام 1981، كما مُنح في عام 1988، قلادة مجلس التعاون الخليجي للعلوم .

حصل الدكتور صالح العجيري على الكثير من شهادات التقدير والدروع التذكارية، وتم تكريمه في الكثير من المحافل من قبل عددٍ من الجهات المحلية والإقليمية والدولية تقديرًا منهم لعلمه الواسع ومساهماته القيمة في مجال علم الفلك والرياضيات.

تزوج صالح العجيري وأنجب ابنًا وحيدًا، لكن زوجته وابنه وافتهم المنية جراء حريقٍ أصاب منزله.

يمتاز الدكتور صالح العجيري بخفة ظله وروحه المرحة، فقد كانت له مشاركات مسرحية في شبابه.

رجل من الماضي

ويتذكر العجيري دخوله عالم الفلك حين كان يخاف من الظواهر الطبيعية كالرعد ووميض البرق والمطر، فكانت دافعا لشغفه بدراسة الفلك من باب «اعرف عدوك»؛ ليقف على كيفية التعامل معه.

يعود أول فلكي كويتي إلى ذكريات صباه عندما أودعه أبوه في صغره لدى قبيلة «الرشايدة» في البادية، فتعلم منهم الفصول والمواسم وكل ما يتعلق بالجو، ما شكل حافزا إضافيا له للاهتمام بالفلك وظواهره.

وكانت تلك بذور اهتمامه بعلم الفلك حتى وقع كتاب بين يديه بعنوان «المناهج الحميدية في حسابات النتائج السنوية»، فقرأه وفهم أغلبه، لكنه توقف أمام بعض ما استشكل عليه، لتبدأ رحلة الطلب الطويلة التي لم تنته حتى الآن.

قرر العجيري أن يرحل بنفسه ليلتقي مؤلف الكتاب، وكان أحد أساتذة الأزهر في مصر، ويستفسر منه عما استشكل عليه، ولأن الطائرات لم تكن متوافرة آنذاك في المنطقة، فاستقل سيارة من الكويت إلى البصرة، ومنها إلى بغداد بالقطار، ومن بغداد إلى بيروت بالسيارة، التي أبحر منها إلى الإسكندرية، ومنها بالقطار مرة أخرى إلى القاهرة، ثم محافظة الشرقية، واضطر للركوب على ظهور الدواب حتى وصل غايته، والتقى مؤلف الكتاب، وحادثه واستفاد منه كثيرا ليدله بعد ذلك على أحد تلامذته في القاهرة، ويدعى عبد الفتاح وحيد.

رحل العجيري بعدها إلى القاهرة ليطلب العلم على يدي وحيد، الذي كان أكثر من علّمه بداياته في علم الفلك وحساب اللوغاريتمات، ليلتحق بعد ذلك بمرصد حلوان، ويشهد افتتاح مرصد القطامية، ومن ثم اتسعت بعدها دائرة اتصالاته بالمراصد العالمية، ومن أشهرها مرصد «غرينيتش» في بريطانيا، ومرصد البحرية الأميركية.

بدأ العجيري إصدار تقويم يحمل اسمه «روزنامة العجيري» بدءا من عام 1952، وفي أوائل سبعينيات القرن الماضي أنشأ مرصدا على نفقته الخاصة، واشترى أجهزته من كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، وتقديرا لما قام به في علم الفلك وحفظ التراث منحته جامعة الكويت درجة الدكتوراه الفخرية عام 1981.

السيرة الذاتية

من مواليد حي القبلة - العام 1920

التحق بالمدرسة الخاصة لتربية الأطفال عن طريق والده من 1925 الى 1930، وانتقل بعدها الى مدرسة ملا راشد ثم المدرسة المباركية عام 1938 فالمدرسة الشرقية.

مارس التمثيل المسرحي أثناء المرحلة الدراسية، وأول عمل مسرحي اشترك فيه هو مسرحية «الدفتر الامريكاني»، واعتزل المسرح والتمثيل سنة 1961.

اشتغل مدرسا في المدرسة المباركية، وعمل بعدها عند أحد التجار، ثم موظفا في دائرة املاك الحكومة، ثم في الاسكان ووزارة الشؤون وبنك التسليف.

بداياته الفلكية كانت عام 1934، وعمل اول تقويم (روزنامة) وكانت عبارة عن جداول مخطوطة توضح ايام الشهر العربي، واول محاولة لطبع التقويم جرت عام 1936.

تعلم الفلك على يد محمد جاب السيد من مصر، وكان له دور في تنمية قدراته على صعيد حساب المثلثات الفلكية، حيث حصل على دراسة منهجين في الفلك (ابتدائي وثانوي)، ثم تعرف الى د.عبدالحميد سماحة في مرصد حلوان.

منح شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة الكويت عام 1981، وكانت المرة الاولى في تاريخ الجامعة التي تمنح فيها هذه الشهادة.

افتتح سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، رحمه الله، مرصد العجيري رسميا في 15 ابريل 1986، وهو المرصد الذي حمل اسمه واتخذ من النادي العلمي مقرا له.

تم تكريمه من قبل النادي العلمي ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي عام 1980 وحصل على قلادة مجلس التعاون الخليجي.

اصدر عددا من المؤلفات في علم الفلك والمواقيت والاجندات.

آخر الوصايا

لقد شاءت إرادة الله - تعالى - أن يلقى عالم الفلك الأشهر د. صالح العجيري وجه ربه الكريم أمس الخميس 10/2/2022، وشاءت إرادته أيضاً أن تكون الوصية التي حملها ذلك اليوم في روزنامة العجيري مرتبطة بأهمية اغتنام الصحة قبل المرض، والفراغ قبل الشغل، والشباب قبل الهرم، والغنى قبل الفقر، والحياة قبل الموت.

لقد تداولت وسائل التواصل آخر ما اطلعت عليه عينا العجيري وهو حي، وآخر ما أثبته في روزنامته، وبالتحديد في التاريخ الذي انتهت فيه حياته، وكأنها وصية مودّع، قد أدرك أن لقاءه بربه سيكون في يوم 10/2/2022.

رحم الله العالم الدكتور صالح العجيري، وجزاه خيراً عن كل ما أسداه للناس من نصائح وتوجيهات كانت كلها تدعو الى الخير، وتأخذ بالأيدي نحو كل نافع ومفيد.

أحداث مفصلية

عاصر العجيري أحداثا مفصلية، من بينها الحرب العالمية الثانية، التي يذكر أنه خلال إحدى سنواتها خُصصت مواد تموينية لكل شخص يحصل عليها بموجب بطاقات، ومن هنا أطلق الكويتيون على ذلك العام «عام البطاقة».

وخلال الحرب أيضا، نُصبت صفارات إنذار للتحذير من الغارات الجوية، ولأن الكويت كانت بعيدة عن مسرح العمليات، فلم تستخدم تلك الصفارات لغايتها، لكنها استخدمت لاحقا للتعريف بمواعيد الإفطار والسحور والأعياد بدل مدفع رمضان.

حقيبة بـ 660 ألف دولار

اهتمامات العجيري لم تنحصر في علوم الفلك فحسب، بل سجل أيضا اعتناء بالقضايا العربية، وقام في 2006 بعرض حقيبته المدرسية -التي اشتراها عام 1927 بـ75 فلسا- في مزاد علني لتباع بمبلغ 660 ألف دولار تبرع بها للمتضررين من الشعب اللبناني جراء الحرب مع إسرائيل.