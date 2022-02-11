وطن النهار

ذكر كتاب « ما لم يذكر عن حياة صالح العجيري» والصادر في العام 1980 عن اللجنة العليا لتكريمه من قبل مؤسسة التقدم العلمي بالتعاون مع النادي العلمي حكاية «روزنامة العجيري» حيث أكدت أنه تم تقديم مسودة أول تقويم للعجيري للشيخ أحمد الجابر في العام 1936 فأمر بطباعتها في مصر ولم تنجح العملية.

وفي المحاولة الثانية، شارك كل من «دار المعارف» والحاج مساعد الصالح وعبدالعزيز العلي وآخرون بالتبرع لطباعتها ولكن أيضا لم يكتب للمحاولة النجاح.

واستطاع العجيري بإصراره طبع 500 نسخة مختصرة من الروزنامة من اثني عشر ورقة في العراق.

كما طبع علي قبازرد 1000 نسخة للتقويم كاملاً، ثم الأنصاري والسقاف وعرضا التقويم في مكتبتهما عام 1984م ولم تكن مربحة.

وفي التفاصيل، كانت أول محاولة للعجيري لعمل الروزنامة ( التقويم التاريخي) بدأت منذ حوالي سنة 1934، إلا انها لم تكن روزنامة بالمعنى المفهوم، فلم تكن سوى جداول مخطوطة توضح أيام الأسبوع من الشهر العربي، وكانت مبنية على أساس الحساب الاصطلاحي باعتبار الشهور القمرية تتوالى 29، 30 يوما، ثم أدخل عليها نظام الكبس.

وبعد ذلك نقل عن التقاويم القديمة بروج الشمس ومنازل القمر، ثم المواقيت، وأول محاولة لطبع التقويم كانت حوالي سنة 1936 م، فقد قدم المرحوم عبدالحميد الصانع - يرحمه الله- مسودة التقويم إلى المرحوم سمو الأمير الشيخ أحمد الجابر - يرحمه الله- الذي طلب من السيد عزت جعفر - يرحمه الله- بأن يرسله إلى مصر للطبع،إلا أن ظروف المواصلات الصعبة أخرته، وبالتالي فات الأوان لتنفيذ الطبع،

وجرت المحاولة الثانية جرت سنة 1938 م لطبعه في بغداد، وقد ساهمت إدارة المعارف بحصتها (خمسة دنانير عراقية)، والحاج مساعد الصالح بخمسة دنانير، والحاج عبدالعزيز العلي بخمسة دنانير، وطرحت الخمسة دنانير الباقية للتبرع، إلا أن الطلقات الأولى للحرب العالمية الثانية ثبطت العزم للمضي في المشروع الذي بقي مجمداً طيلة سني الحرب.

واستطاع العجيري من السنة الأخيرة من الحرب أن يطبع 500 نسخة في بغداد، لتقويم مختصر، مؤلف من 12 ورقة، وفي سنة 1946 ساهم الحاج علي قبازرد بطبع 1000 نسخة في بغداد لأول تقويم كامل، وقد طُبع على ورق من النوع الذي ينطبق عليه نظام التموين.

وتحققت الطبعة الثالثة، وتحققت في سنة 1948 م، قام الأستاذان عبدالله زكريا الانصاري وأحمد زين السقاف بطبع التقويم في بغداد، وعلى ورق أبيض، وعرضاه للمبيع في مكتبتهما بشارع الأمير، خلف المباركية.ولم تكن العملية مربحة بقدر ما كان القصد منها التشجيع ونشر المعرفة.

وبعد أن تعثر في إصدار التقويم، وتوقف عن الصدور حتي أشار السيد أحمد الجارالله الحسن على العجيري بوجوب المضي في نشر التقويم وأعادة إصداره. فصدرت الطبعة التالية 1000 نسخة لسنة 1952 م، تحمل صورة المرحوم الشيخ عبدالله السالم الصباح، طباعة القاهرة، لأول مرة، بإشراف الاستاذين عبدالعزيز حسن و عبدالله زكريا الانصاري.

