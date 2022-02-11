مال وأعمال

توقعت مصادر ذات صلة لـالنهار، تراجع عجز الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022، لحدود ملياري دينار مع استمرار تعافي اسعار النفط التي تجاوزت حاجز الـ 90 دولاراً للبرميل بالغة 91.49 دولاراً، مشيرة الى ان التوقعات تتجه لتسجيل الأسعار حاجز 100 دولاراً مع استمرار ارتفاعات الطلب والتعافي من تداعيات جائحة كورونا وكذلك خفض المصروفات الفعلية للعديد من البنود في الميزانية العامة للدولة والتي أسهمت في تعزيز الايرادات غير النفطية ضمن بنود الميزانية.

وأوضحت انه مع التراجع الى حاجز ملياري دينار لعجز الميزانية، فان التراجع سيكون بحدود 10 مليارات دينار وهو الأمر الذي سينعكس ايجاباً على وتيرة انجاز المشروعات التنموية المؤجلة بفعل تداعيات جائحة كورونا.

وأضافت المصادر انه مع اقتراب انتهاء الميزانية العامة للدولة خلال الـ 50 يوماً المقبلة، ومع استمرار الخطوات الحكومية الجادة الهادفة لتقليص النفقات وترشيد الهدر، تهدف الجهات الحكومية لضغط العجز في الموازنة للوصول الى عجز يصل ملياري فقط بتراجع قدره 10 مليارات عن المقدر في الميزانية والذي تجاوز حاجز 12 مليارا.

وذكرت ان الكويت تعتمد على الايرادات النفطية لتغطية للعام المالي الجاري 2021/2022 بتحقيق ايرادات تبلغ نحو 16.7 مليار دينار قياسا على مستويات الأسعار المقدرة في الميزانية الحالية، وتبلغ الايرادات غير النفطية المتوقعة بالعام الجديد 2.07 مليار، ارتفاعا من 1.8 مليار دينار بالعام الحالي، بزيادة سنوية 15.3 في المئة.

