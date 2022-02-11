مال وأعمال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عبر موقعها الالكتروني، عن تحديد يوم 6 مارس المقبل موعداً لصرف المواد التموينية للصفوف الأمامية للعاملين في وزارتي الصحة والداخلية.

وقالت التجارة: ان صرف المواد التموينية الاساسية سيكون طبقا للكميات المعيارية المعمول بها في نظام التموين الحالي «ارز - عدس - حليب - زيت نباتي - معجون طماطم - دجاج» وسيستمر الصرف المواد التموينية للصفوف الامامية سيستمر لمدة ستة اشهر بحسب وقرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن. حددت الوزارة 5 صالات في عدد من محافظات الكويت في كل من منطقة الجهراء والسالمية والصباحية والعمرية والفردوس لتوزيع المواد التموينية على المقيمين العاملين في وزارتي الصحة والداخلية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، فيما سيتمكن المواطنون من تسلم موادهم التموينية من الافرع التابعين لها.

