مال وأعمال

للأسبوع الثاني على التوالي تواصل مؤشرات البورصة ارتفاعها الجماعي، وذلك وسط تراجع في حركة التداولات ولتصعد القيمة السوقية للبورصة بنحو 454.7 مليون دينار وبنسبة 1 في المئة، من 43.487 مليار دينار الى 43.942 مليار دينار،

وقال محللون ان اداء بورصة الكويت لم يتأثر بأداء المؤشرات العالمية وذلك في ظل ارتفاع اسعار النفط والتوقعات الاقتصادية الجيدة بفضل خطط التعافي من «كورونا» بالاضافة الى التوقعات بعودة عمليات التوسع والطروحات الحكومية القوية.

وأكد محللون ان التوقعات تبقى مائلة للايجابية حيال اداء السوق خلال العام الجديد، بالاضافة الى التوقعات بأن ينمو الاقتصاد بأسرع وتيرة لها مع استمرار تعزيز اسعار النفط المرتفعة تعافيها من التباطؤ الناجم عن جائحة كورونا.

وأكدوا ان التفاؤل سائد بين المتداولين من بداية شهر فبراير وسيستمر خلال الفترة المقبلة، خاصة مع انتظار المزيد من النتائج المالية للشركات المدرجة بعد النتائج القوية التي حققتها الشركات التي اعلنت عن نتائجها حتى الآن، فيما تستمر اسعار النفط بالمحافظة على مستويات جيدة، الأمر الذي سيكون له الأثر الايجابي على اقتصاد الكويت وعلى معظم القطاعات.

وقد ارتفع المؤشر العام خلال الأسبوع بنسبة 1 في المئة وبنحو 77.5 نقطة، وزيادة مؤشر السوق الأول بنسبة 0.57 في المئة وبـ 45.7 نقطة، وصعد المؤشر الرئيسي بنسبة 2.5 في المئة وبـ 154.2 نقطة، وسجل مؤشر «رئيسي 50» نموا بنسبة 2.4 في المئة وبنحو 161 نقطة.

وزادت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 186 مليون دينار وبنسبة 0.57 في المئة من 32.744 مليار دينار الى 32.93 مليار دينار، وارتفعت القيمة الرأسمالية للسوق الرئيسي بنسبة 2.5 في المئة وبقيمة 269 مليون دينار من 10.742 مليارات دينار الى 11.01 مليار دينار ليكسر حاجز 11 مليار دينار لأول مرة.

