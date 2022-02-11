مال وأعمال

استقرت أسعار النفط عند نحو 90 دولاراً للبرميل، لكن احتمال زيادة الإمدادات من إيران والولايات المتحدة أبقى ضغوطا على الأسعار.

ونزل سعر العقود الآجلة على خام برنت 36 سنتاً بما يعادل 0.4 في المئة إلى 90.42 دولاراً للبرميل.

وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط 43 سنتاً أو 0.4 في المئة إلى 88.93 دولاراً للبرميل.

وتراجع الخامان بنسبة 2 في المئة مع استئناف واشنطن لمحادثات غير مباشرة مع إيران في شأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وقد يؤدي التوصل إلى اتفاق إلى رفع العقوبات الأميركية عن صادرات النفط الإيرانية وإضافة إمدادات سريعة إلى السوق، لكن ما زالت هناك قضايا لم تحل.

وتأثرت الأسواق كذلك بأحدث تقرير شهري من إدارة معلومات الطاقة الأميركية التي زادت توقعاتها لإنتاج الخام الأميركي إلى 11.97 مليون برميل يوميا في المتوسط هذا العام.

وعلى جانب آخر بدا أن المخاطر السياسية تراجعت وفقاً لعدة محللين.

فقد انخفضت المخزونات الأميركية من الخام والبنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي وفقاً لمصادر من السوق نقلا عن بيانات معهد البترول الأميركي.

وانخفض سعر برميل النفط الكويتي 94 سنتاً ليبلغ 91?49 دولاراً للبرميل مقابل 92?43 دولاراً في تداولات يوم الثلاثاء الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

