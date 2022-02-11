مال وأعمال

قامت مجموعة الخليج للتأمين بطرح وثيقة «رعاية». وهي وثيقة تأمين صحي للعمالة الوافدة والمقيمة العاملة في القطاع الأهلي في الكويت ممن بلغ عمر (60) عاماً فما فوق من حملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دون أو ما يعادلها من شهادات.

حيث قامت المجموعة بعد الاجتماع والتعاون مع وحدة تنظيم التأمين والهيئة العامة للقوى العاملة والاتحاد الكويتي للتأمين باستحداث هذه الوثيقة والتي تعتبر موحدة وإلزامية لمنح أو تجديد أو تحويل أذونات العمل داخل القطاع الأهلي لهذه الشريحة في الكويت.

وبالحديث عن أبرز مزايا الوثيقة، تشمل وثيقة «رعاية» على تغطيات ومنافع تأمينية لحامليها حتى 10,000 دينار للسنة التأمينية الواحدة والتي تبدأ مع نفس تاريخ بدء الإقامة الجديدة، وتشمل كذلك عدة مزايا لحامليها أبرزها: منفعة الإقامة داخل المستشفى لغاية 8,000 د.ك.، منفعة العلاج في العيادات الخارجية لغاية 1,500 د.ك.، منفعة العلاج العادي للأسنان لغاية 500 د.ك. وبإمكان حاملها الاستفادة من جميع البرامج والعلاجات داخل الكويت ضمن شبكة طبية واسعة معتمدة ومميزة.

وفيما يخص إصدارها، باستطاعة الشخص الراغب بإصدار هذه الوثيقة بكل سهولة زيارة أحد فروعنا المنتشرة في الكويت، مع صورة من البطاقة المدنية وإذن العمل ورقم هاتف نقال لدفع الرسوم واستلام نسخة من الشهادة بعد إصدارها.

