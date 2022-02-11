مال وأعمال

أعلن بنك وربة عن فائزي سحوبات «Bloom» الأسبوعية، وهو الحساب الخاص بالشباب الذين تتراوح اعمارهم ما بين 15 الى 25 سنة. حيث يجري البنك سحبا اسبوعيا كل يوم اربعاء طوال العام على جميع عملاء شريحة Bloom وممن لديهم حصالة رقمية سارية طوال الشهر الأسبق للسحب، ويتم السحب بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة لتتويج 5 رابحين بـ 100 دينار لكل منهم.

كما يقوم بنك وربة في اول يوم اربعاء من بداية كل شهر، بعمل سحب خاص لعملاء Bloom ممن قاموا بتحويل المكافأة الطلابية التي يستلمونها من الدولة الى بنك وربة لتتويج 5 رابحين شهرياً بمبلغ 200 دينار لكل منهم.

كما يبارك بنك وربة لفائزي سحب «الحصالة الرقمية الأسبوعي» لعملاء Bloom وهم كل من: مريم قيس صالح التميمي، عبدالعزيز محمد حمود العنزي، غدير عزمي احمد عبدالرزاق، محمد حسان علي، رغد فايز فالح العازمي.

والجدير بالذكر ان بنك وربة ميز شريحة عملاء «Bloom» بتجربة مصرفية رقمية فريدة من نوعها ترتقي لطموحاتهم وتوجهاتهم التي تعتبرة ركيزة التطور من خلال تطبيق مصرفي خاص والأول من نوعه ليس في الكويت فحسب، بل في المنطقة بأسرها، مستوحى من تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، الأكثر استخداماً من حيث تصميم والواجهة وطرق التصفح واختيار الألوان خصيصاً للشباب.

ومن جانب آخر، يقدم البنك مكافأة تقديرية للطلاب المتفوقين والحاصلين على معدل فصلي 3.5 او اكثر من اصل 4 نقاط بمبلغ 50 دينارا تودع على هيئة نقاط في برنامج الولاء «المخبة» المتوافرة على تطبيق بنك وربة، بالاضافة الى اصدار وتجديد مجاني لبطاقة VISA مسبقة الدفع بنسبة استرجاع 3% بحد استرجاع شهري بقيمة 150 ديناراً على هيئة نقاط في «المخبة».

