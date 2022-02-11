مال وأعمال

استضافت الإدارة العامة للطيران المدني بحضور رئيس الطيران المدني الشيخ عبدالله العلي العبدالله السالم الصباح والمدير العام المهندس يوسف الفوزان وفدا من شركة الخطوط الجوية الكويتية برئاسة رئيس مجلس الإدارة الكابتن علي الدخان والرئيس التنفيذي المهندس معن رزوقي بحضور عدد من المسؤولين في الطيران المدني والخطوط الجوية الكويتية، وذلك في إطار حرصها على الاطلاع على خطط شركات الطيران الوطنية.

وأكد رئيس إدارة الطيران المدني على دعم الناقلات الوطنية في خطط تشغيلها خلال المرحلة المقبلة، مشيراً الى أن الدولة تولي اهتماما بالغاً لقطاع الطيران المدني في البلاد حيث يشهد مطار الكويت الدولي حالياً مجموعة من المشاريع التطويرية إضافة لجملة من المشاريع المستقبلية لتحديث البنية التحتية لقطاع النقل الجوي في دولة الكويت.

ومن جانبه، عبر رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية علي الدخان عن شكره وامتنانه لدور الإدارة العامة للطيران المدني الداعم للناقل الوطني، معرباً عن أمله في تقديم المزيد من الدعم للخطوط الجوية الكويتية التي تتحمل مسؤولية وطنية كبرى في تعزيز الاقتصاد الوطني خلال مسيرتها التي تتجاوز 67 عاما.

بعد ذلك، قدم الرئيس التنفيذي المهندس معن رزوقي عرضا مرئياً يتضمن خطة شركة الخطوط الجوية الكويتية خلال السنوات الثلاث المقبلة والتطورات المتوقعة في عدد الأسطول والوجهات الجديدة والتغييرات المقبلة في مجالات التسويق وشبكة التشغيل والخدمات الأرضية الصيانة والتموين وخدمات المسافرين.

