مال وأعمال

كشف مساعد الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة في الخطوط الجوية الكويتية محمد جاسم الفواز أن عدد من تقدموا للالتحاق بالوظائف المعلنة في معرض التوظيف الذي انطلقت فعالياته أمس ويستمر حتى 12 فبراير الحالي، بلغ أكثر من 2500 والمستهدف توظيفه هو 400 فرد من الجنسين.

ولفت إلى أن الوظائف المستهدفة تأتي في إطار الخطط التوسعية للشركة خلال الفترة المقبلة والتي تضم 17 وجهة متنوعة، موضحاً أن هناك فرق عمل تقوم بإجراء اختبارات للمتقدمين وفق المعايير والإجراءات المتبعة. وأضاف لمواكبة متطلبات هذا التوسع، فقد ارتأت الشركة توظيف هذا العدد خلال الفترة المقبلة. وقال إننا نأمل أن تكون الكويت مركزاً لاستقبال المسافرين من جميع دول العالم، خاصة وأنه سيتم افتتاح المطار الجديد خلال المرحلة القادمة.

وقال إن المعرض يستهدف شباب الكويت من الجنسين للانضمام إلى الطائر الأزرق وليكونوا ضمن طواقم التوظيف الخاصة بالخطوط الجوية الكويتية ، لافتاً أن هناك أعداداً كبيرة تقدمت للعمل بالشركة خلال الأسبوعين الماضيين. وأشار إلى أن الوظائف المتاحة لحديثي التخرج وذوي الخبرة في مجال المضيفين والمضيفات للشركة.

وقال إن الوظائف تستقطب عدداً من المواهب الواعدة من الشباب والشابات الذين لديهم طموحات عالية بأن يمثلوا الخطوط الجوية الكويتية على متن طائراته، ونحن سعداء لمشاهدة هذه الاعداد الكبيرة من المتقدمين والذي يعكس سمعة الطائر الأزرق كشركة عريقة ذات تاريخ زاهر يمتد لعشرات السنين، حيث إن ذلك يأتي في إطار الاهتمام بالعنصر البشري الذي يعد أحد أهم عوامل النجاح لأي شركة وتقدمها.

وأضاف الفواز قائلاً: «إن تنظيم هذا المعرض يأتي أيضاً ضمن سعي الشركة لتحقيق أهدافها المرجوة في تنفيذ خططها التوسعية خاصة بعد إطلاق وجهات جديدة ومتنوعة ، لذا نحتاج اليوم لمثل هذه المواهب والابداعات التي يشرفنا أن تنضم لفريقنا المتميز وليكونوا جزءاً أساسياً من طواقم رحلاتنا التي تجوب العالم في أكثر من أربعين وجهه لنختار منهم من يمتلكون الطموح والإمكانات العالية، وستقوم الخطوط الجوية الكويتية بتدريبهم وتأهيلهم ليصبحوا خير سفراء للطائر الأزرق في كل بقاع العالم. وأوضح أن الهدف من هذا المعرض يكمن في توظيف الكفاءات الشابة الكويتية وتوفر فرص عمل للكوادر الوطنية والمحلية تحت الأوضاع الراهنة بعد للجائحة علاوة على ذلك التزام الخطوط الجوية الكويتية بالمساواة بين الجنسين.

تدريب الكوادر

من جانبه، قال مدير دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة وائل الحساوي: «إن الخطوط الجوية الكويتية اليوم تسعى بأن تكون أحد أهم الجهات الرائدة التي تجتذب المواهب والكوادر البشرية الذين يمتلكون الدافع لينضموا إلى فريقنا ويسهموا بشكل كبير في نهوض الطائر الازرق ووصوله إلى أفضل مستويات التميّز خصوصاً أن الخطوط الجوية الكويتية مقبلة على مرحلة كبيرة من التطور في تقديم خدمات متنوعة لعملائها الكرام.

وبين الحساوي قائلاً: «إن الخطوط الجوية الكويتية تعد من أهم الجهات التي تولي اهتماماً كبيراً بالعنصر البشري وتدريبه وصقله بطريقة احترافية ليصبح مؤهلاً ومتمكناً بتمثيل الناقل الوطني لدولة الكويت».

واختتم الحساوي تصريحه بأن يكون هذا المعرض فرصة جيدة لإختيار كوادر تفيد الخطوط الجوية الكويتية وتكون جزءاً من ازدهاره وتقدمه.

