مال وأعمال

عقد مجلس أمناء مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعه الاول لعام 2022 بمقر غرفة تجارة وصناعة الكويت ، حيث ناقش عدداً من المواضيع تضمنت التشكيل الجديد لمجلس الامناء والتعاون مع الاتحادات المهنية و العلاقة الاستراتيجية مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وكذلك المنح الدراسية لعام 2022 .

وقد استهل رئيس مجلس الامناء عبدالله الحميضي الحديث بتهنئة أعضاء المجلس وتمنى لهم التوفيق في عملهم مؤكدا على دور المجلس المهم في تحديد استراتيجيات ومسار مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير لتحقيق اهدافه ودوره في خدمة المجتمع والقطاع الخاص بشكل رئيسي.

واستعرض المجلس بايجاز الأنشطة والبرامج التي تم تنفيذها خلال عام 2021 حيث بلغت 62 برنامجا شارك فيها 1166 مشاركاً من شركات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية والأفراد. وتمنى المجلس لادارة المركز التوفيق بخطته التشغيلية لعام 2022 والتي سيكون فيها تحديات نوعية تتطلب جهدا مضاعفا لتحقيق النتائج المرجوة.

وقد أكد مجلس أمناء المركز أنه بسبب القيود والاجراءات الاحترازية لجائحة كورونا سيستمر المركز بتقديم برامجه عن بعد عبر المنصات الالكترونية وذلك تعزيزاً لدوره في خدمة القطاع الخاص ومنتسبيه. ومن الجدير بالذكر أنه يمكن الدخول على الموقع الالكتروني للمركز على الصفحة الالكترونية لغرفة تجارة وصناعة الكويت بحيث يمكن الاطلاع على أنشطة المركز ومتابعتها ، كما يمكن كذلك الاطلاع على الاعلانات التي يطلقها المركز بخصوص برامجه القادمة إذ يتاح للراغبين بالاشتراك التسجيل إلكترونياً.

وفي اطار العلاقة بين مركز عبدالعزيز الصقر مع الاتحادات المهنية تم التطرق الى الاجتماعات التي تمت بين ادارة مركز الصقر وبعض الاتحادات المهنية والتأكيد على حرص مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بانعقاد هذه الاجتماعات للتشاور ومناقشة احتياجات الاتحادات للتدريب والتطوير والنهوض بقدرات العاملين بالشركات الاعضاء بتلك الاتحادات. كما استعرض المجلس آخر التطورات بخصوص قائمة الجامعات ذات التصنيف العالي للتخصصات المختارة من قبل مجلس أمناء المركز والتي تم ارسالها « للجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم». في الختام أشار رئيس مجلس أمناء مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير عبدالله الحميضي إلى أن غرفة تجارة وصناعة الكويت تواكب المتغيرات التي تشهدها الدولة والعالم في ظل الظروف الراهنة و تتطلع إلى أن تكون للبرامج التي يقدمها مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير مساهمة مباشرة في تعزيز المهارات الأكاديمية والمهنية للعاملين بالدولة سواء القطاع الخاص أو القطاع الحكومي من خلال اكتسابهم المعرفة المتقدمة التي تقدم في برامج التدريب وبرامج الدراسات العليا وبما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاقتصاد الوطني.

