مال وأعمال

أعلنت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة «Ooredoo» (نتائجها المالية لسنة 2021 أن صافي الربح العائد الى الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة بلغ مبلغاَ وقدره 19 مليون دينار لسنة 2021 وهو ما يمثل نمواً قوياً بنسبة 468% مقارنة بـ 3 ملايين دينار للفترة نفسها من سنة 2020 حيث استمد دعماً قويا من تحسن الايرادات التشغيلية والمالية من Ooredoo الكويت وOoredoo تونس وOoredoo الجزائر وOoredoo فلسطين وOoredoo المالديف.

وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء بنسبة 5% لتصل الى 208 ملايين دينار لسنة 2021 مقارنة بـ 197 مليون دينار في عام 2020.

وارتفعت الايرادات الموحدة لتصل الى 602 مليون دينار لسنة 2021 مقارنة بـ 593 مليون دينار في عام 2020. وقد تأثرت الايرادات بالدينار الكويتي بشكل ايجابي بالتخفيف التدريجي للقيود في الكويت والنمو الصحي في تونس والايرادات القياسية في فلسطين والأرقام القوية في الجزائر بالعملة المحلية.

وبلغت الأرباح الموحدة للسهم الواحد 38 فلساً لسنة 2021 مقارنة بـ 7 فلوس للسهم الواحد في 2020. وقد أوصى مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 35 فلسا للسهم الواحد مع مراعاة موافقة المساهمين في الجمعية العمومية المقرر انعقادها في مارس 2022

وعلّق الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، رئيس مجلس الادارة ان الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة حققت مجموعة ممتازة من النتائج للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، مع تحسن نشاط السوق نتيجة لتخفيف ورفع القيود المفروضة بسبب الآثار الناجمة عن جائحة «كوفيد -19» في عدد من أسواقنا الأساسية. الى جانب ذلك، لمسنا زيادة واضحة في ثقة العملاء بأعمال الشركة بسبب التزامنا المستمر بتوفير منتجات مبتكرة، الأمر الذي أضاف دعما اضافيا لادائنا القوي خلال السنة.

سجلت الايرادات الموحدة للشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة زيادة طفيفة حيث بلغت 602 مليون دينار في سنة 2021 مقارنة بـ 593 مليون دينار كويتي في سنة 2020، بهامش دخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء بنسبة 34%.

في الكويت، واصلت الشركة التركيز على تحسين كفاءة التكلفة والتحوّل الرقمي، الأمر الذي أدى الى زيادة الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء بنسبة 18% وتحسين هامش الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء بنسبة 29%. وفي تونس، ارتفعت الايرادات بنسبة 5%. وفي الجزائر أعلنت الشركة عن تحقيق أرقام جيدة حيث ارتفعت الايرادات بنسبة 8% بالعملة المحلية. أما في فلسطين، فقد أعلنت الشركة عن تحقيق زيادة بنسبة 9% في الايرادات التي بلغت 33.8 مليون دينار وزيادة في الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء بنسبة 17% تعزى بشكل رئيس الى الفعالية التشغيلية للشركة. ومع تحسن سوق السياحة، حققت الشركة في المالديف ارتفاعا بنسبة 2% في الايرادات، وارتفع عدد عملائنا هناك الى أكثر من 368 ألف عميل. اننا متفائلون بشأن أعمالنا في سنة 2022 مع استمرارنا في التركيز على تعزيز محفظة منتجاتنا وعلى اطلاق ودعم مبادرات تحسين كفاءة الكلفة بالاضافة الى توسيع قاعدة عملائنا في كافة الأسواق التي نعمل فيها».

وفي سياق تعليقه على النتائج المالية السنوية للشركة، قال الرئيس التنفيذي لدى «Ooredoo الكويت»، عبدالعزيز يعقوب البابطين: ان أداء الشركة تأثر بشكل عام في Ooredoo الكويت نتيجة جائحة «كوفيد-19» وما تبعها من تأثر التعداد السكاني المتناقص خلال عام 2021. وعلى الرغم من ذلك، وعلى ضوء الرفع التدريجي لضوابط السفر والتي صاحبها استقرار أسعار النفط؛ شهد التعداد السكاني ارتفاعاً طفيفاً. ونتيجة لذلك، شهدت الشركة ارتفاعا في الأرباح بواقع 210.5 ملايين دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021. فيما ارتفع الدخل قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء بنسبة 18%، ما ساهم في تحسن هامش الدخل قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء بنسبة 29%، بزيادة من 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي».

وأضاف البابطين: «حققت شركة Ooredoo الكويت قفزات نوعية في عالم التكنولوجيا والأمن السيبراني وخدمات الأمن، جعلت منها شركة يُشار اليها بالبنان ذات مكانة رائدة في عالم الخدمات الرقمية المبتكرة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات».

وختم البابطين كلامه قائلاً: «مع تنوع فئات العملاء تنوعت أساليبنا لارضائهم، فقمنا بابتكار حملات متعددة لنصل لمختلف شرائح المجتمع، ما أدى الى ارتفاع أعداد عملائنا وهو ما يعكس ثقتهم الكبيرة بنا».

«Ooredoo - الكويت» عززت الجيل الخامس

عززت Ooredoo الكويت من شبكة الجيل الخامس وتوسعت رقعتها خلال نفس المدة. فيما تواصل الشركة جهودها والتزامها نحو عملائها بمنحهم أكثر الخدمات والمنتجات ابتكاراً علاوة على تعزيز تجربتهم الرقمية. فيما أثمرت تلك الجهود بحصول Ooredoo الكويت على الجائزة الذهبية لأفضل تطبيق من جوائز ستيفي العالمية وذلك تكريما للتطبيق المبتكر «MyOoredoo» فيما حظيت في نفس الوقت على الجائزة البرونزية لأفضل برنامج لمتطوعي المسؤولية الاجتماعية لعام 2021.

وتجدر الاشارة الى أن شركة Ooredoo واصلت تحقيق نجاحات متميزة خلال عام 2021 من خلال تطوير شراكات استراتيجية وبناء علاقات تساعدها على فهم عوامل التغييرفي سلوك العملاء بشكل أفضل وتحقق لها التفوق والتميز في خدمة العملاء.

شراكات استراتيجية

ومن الشراكات اللافتة لهذا العام، شراكتها مع بنك الكويت الوطني، البنك الأول محلياً ومن بين أفضل 10 بنوك في الكويت، حيث وقعا مذكرة تفاهم للتعاون في ابتكار وتقديم المزيد من الخدمات والحلول الرقمية لعملائهما على حد سواء. وجاءت هذه المذكرة ايماناً من الشركتين بضرورة دفع عجلة الابتكار في تقديم حلول رقمية متكاملة تثري حياة عملائهم الرقمية وتنمي اقتصاد الدولة وتحقق المزيد من التقدم والنمو على جميع الأصعدة. كما وقعت شركة Ooredoo اتفاقية حصرية مع شركة الاتصالات البريطانية (BT)، المزود الرائد لخدمات وحلول الاتصالات العالمية، حيث تشمل الاتفاقية تقديم خدمات الاتصال المُدار والخدمات الصوتية وحلول مركز الاتصال، فضلاً عن خدمات حلول الأمن السحابي والخدمات الاستشارية.

تحول رقمي وتنمية مستدامة

استكمالاً لمسيرة التحول الرقمي وانطلاقاً من استراتيجيتها المعنية بتقديم أفضل وأحدث الخدمات الرقمية لعملائها على الدوام، اعتمدت شركة Ooredoo تطبيق «هويتي»، تطبيق مقدم من الهيئة العامة للمعلومات المدنية يوفر للأفراد بطاقة مدنية رقمية معتمدة في اثبات الهوية والتوقيع الالكتروني للجهات الحكومية والقطاع الخاص، وبشكل رسمي وذلك على جميع قنوات البيع الرسمية في الشركة سواء كانت الأفرع المنتشرة في جميع مناطق الكويت، أو المتجر الالكتروني أو من خلال تطبيق MyOoredoo. وبذلك تكون Ooredoo أول شركة اتصالات تعتمد التطبيق رقمياً وفي جميع قنوات البيع في البلاد. جائزة «الشبكة الأسرع في الكويت» وفي انجاز آخر يضاف لرصيد انجازات Ooredoo الكويت، حصدت شركة Ooredoo على جائزة «الشبكة الأسرع في الكويت» لعام 2021، وذلك وفقاً للمؤشر العالمي لسرعة الانترنت Speedtest global index من Ookla، الشركة الرائدة عالمياً في تطبيقات وبيانات وتحليلات اختبارات سرعة شبكات الانترنت الثابتة والمتنقلة.

«Ooredoo» الأولى في الكويت والمنطقة في eSIM

وأعلنت Ooredoo أيضاً عن اتاحة خاصية شراء شريحة الكترونية ذكية (eSIM) عبر الانترنت دون الحضور الشخصي الى أفرع الشركة وعن طريق تطبيق «هويتي» وتطبيق My Ooredoo، وهي بذلك تكون أول شركة اتصالات في الكويت والمنطقة تمنح مثل هذه الخاصية.

5 % نمواً في إيرادات «Ooredoo - تونس»

ارتفعت الايرادات بنسبة 5% لسنة 2021 لتصل الى 134.0 مليون دينار مقارنة بــ 127.7 مليون دينار لسنة 2020. وانخفض الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء الى 51.8 مليون دينار لسنة 2021 مقارنة بـ 54.7 مليون دينار في سنة 2020. وانخفضت قاعدة عملاء Ooredoo تونس الى 6.9 ملايين عميل بسبب تغيير منهجية ابلاغ Ooredoo تونس عن قاعدة عملاء الدفع المسبق من تعريف دورة الحياة الأصلي الى تعريف نشاط الشبكة خلال 90 يوماً للتوافق مع منهجية مشتركة عبر مشغلي الهاتف المحمول داخل الدولة. وقد أدى هذا التغير الى انخفاض في قاعدة العملاء المبلغ عنها بحوالي 1.2 مليون من دون أي تأثير على البيانات المالية المعلنة.

188.5 مليون دينار إيرادات «Ooredoo - الجزائر»

سجلت الأعمال في الجزائر أرقاماً قوية على الرغم من استمرار انخفاض قيمة الدينار الجزائري، الذي انخفض بنسبة 8? على أساس سنوي. وقد بلغت الايرادات 188.5 مليون دينار في عام 2021. وقد ارتفعت الايرادات بالعملة المحلية بنسبة 8%. وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء بنسبة 4% لتصل الى 65.1 مليون دينار في عام 2021 مقارنة بـ 62.6 مليون دينار من عام 2020. ارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo الجزائر بنسبة 2% لتصل الى 12.8 مليون عميل في عام 2021 مقارنة بـ 12.5 مليون عميل للفترة نفسها من عام 2020.

5 % نمواً في عملاء «Ooredoo - فلسطين»

ارتفعت الايرادات بنسبة 9% لتصل الى 33.8 مليون دينار لسنة 2021 مقارنة بـ 31.2 مليون دينار لعام 2020. وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء بشكل جوهري بنسبة زيادة 17% الى 12.3 مليون دينار لسنة 2021 مقارنة بـ 10.5 ملايين دينار لعام 2020 وذلك من خلال الكفاءات التشغيلية في جميع أنحاء الأعمال التجارية. وقد ارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo فلسطين بنسبة 5% لتصل الى 1.4 مليون عميل لسنة 2021 مقارنة بــ 1.3 مليون عميل قي عام 2020.

17.2 مليون دينار دخل «Ooredoo - المالديف»

سجلت Ooredoo المالديف ارتفاعا في الايرادات بنسبة 2% لتصل الى 35.0 مليون دينار لسنة 2021 مقارنة بـ 34.3 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من عام 2020. وبلغ الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء 17.2 مليون دينار كويتي لسنة 2021 مقارنة بـ 17.0 مليون دينار كويتي لعام 2020. تقدم Ooredoo المالديف الآن خدماتها لما مجموعه 368 ألف عميل.