النهار Weekend

منتجع «ذا ريتريت» في بادية الفجيرة بدولة الامارات العربية يعتبر واحداً من ابرز وافخم المخيمات الصحروية في منطقة الخليج العربي بل يعتبره الكثيرون احدى عجائب الامارات السياحية.

ويعد مخيم «ذا ريتريت – البدية» واحداً من ابرز مواقع التخييم في دولة الامارات حيث يتيح للسياح تجربة تخييم مميزة وسط أجواء طبيعية جاذبة وإطلالات ساحرة لتجسد زمن البادية والروح العربية الاصيلة القديمة وجوهرها، حيث يستمتع الزوار بديكور داخلي عربي مريح ينقلهم إلى أنماط مختلفة من العيش المستوحاة من ماضي الامارات القديم. تم بناء المخيم باستخدام الموارد الطبيعية المتاحة محليًا دون أي تأثير سلبي على البيئة أو التدخل في الطبيعة المحيطة به، الجدار المحيط بالمخيم هو أعجوبة من صنع الإنسان، تم وضع الأحجار الطبيعية بشكل فردي على مدار أكثر من عام. وتم إنتاج أعمال النجارة من قبل الحرفيين المهرة داخل المخيم نفسه، وجميع التصاميم حصرية للمخيم. تم النظر في كل التفاصيل الصغيرة، كما ان ملاءات الأسرّة مصنوعة من قماش مضاد للبكتيريا عالي التقنية مستورد من ألمانيا، والأقمشة متوافقة مع الظروف الجوية المحلية، وتم اختبارها واعتمادها وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

وتعد المناظر الطبيعية لمخيم «ذا ريتريت – البدية» مهمة، حيث تم استخدام النباتات الأصلية لتجميل وإضافة لمسة خضراء إلى المخيم وزراعة أشجار كيري لأول مرة في الإمارات العربية المتحدة وهي الشجرة الأسرع نموًا في العالم، والتي ستساعد خطط حماية البيئة الحكومية. ويقع «ذا ريتريت» في الفجيرة على بعد 39 كم من الفجيرة مول، ويوفر مكان إقامة مع تكييف الهواء وإمكانية الوصول إلى حديقة مع تراس. يقدم المخيم المعسكر بوفيه أو وجبة إفطار ويعتبر مطار الفجيرة الدولي المطار الأقرب لـ The Retreat حيث يقع على بعد 37 كم منه.

