النهار Weekend

أثارت حادثة وفاة اربعة اطفال في حريق التهم منزلهم خلال غياب الأم المعيلة التي خرجت تبحث عن «لقمة العيش» موجة غضب في الشارع ودفعت بمطالبات لانشاء حضانات متخصصة لابناء الامهات المعيلات.

وطالبت أصوات مهتمة بحقوق النساء بإيجاد حل لإنهاء مشكلة الأم التي تدفعها ظروفها للعمل بسبب تأخر صدور وتنفيذ الأحكام القضائية في قضايا النفقة. وكتبت نرمين أبو سالم مؤسسة «سينغل ماذر» في منشور عبر صفحتها على فيسبوك قائلة «سؤالي للمشرعين والمسؤولين عن تنفيذ القوانين فى مصر. ماذا يعني أن امرأة مطلقة ترعى أبناءها منفردة، ومطلوب منها في الوقت ذاته أن تعمل لتوفير نفقاتها ونفقات أولادها، وأن تتابع أحوالهم الدراسية بخلاف أعمال البيت ومتابعة خط سير القضايا للحصول على حقوقها الشرعية والقانونية من زوجها السابق؟». من جهتها قالت الكاتبة والفنانة نادية رشاد، المعروف عنها مناصرتها لقضايا المرأة» أتمنى أن تتوفر على مستوى واسع دور حضانة تستقبل اطفال النساء المعيلات على أن تكون بأجر مدعوم من التضامن فحال أطفالهن اقرب لليتامي رحمة بالمعيلات اللاتي يبذلن مجهود كبير لحماية اطفالهن وتوفير نفقات الحياة».

يشار هنا إلى أن نسبة البيوت التى تعولها النساء في مصر وفقا لاحصاءات جمعيات عاملة في هذا الملف تتراوح بين 20 و40%، وقد ترتفع إلى 57% فى المناطق العشوائية، وتواجههن مشكلات معقدة منها الفقر والحرمان من التعليم وبالتالى يصعب إلحاقهن بوظيفة مناسبة، ولا يكون أمامهن إلا فرص العمل غير المنتظم وهى غير كافية لضمان الأمان واستقرار الأسرة، كما أنها تعانى الحرمان من الرعاية الصحية.

