النهار Weekend

بعد الصعود المتوالي لسينما الأفلام القصيرة في مصر والعالم العربي والعالم الخارجي أصبحت المهرجانات المتخصصة في هذا النوع من سينما تحظى باهتمام وجدية صناع السينما حول العالم.. ومن بين هذه المهرجانات يأتي مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.. والذي من المتوقع والمنتظر أن تحظى دورته الـ8 التي افتتحت أمس وتستمر حتى 16 من الشهر الجاري.. باهتمام واسع من صناع الأفلام القصيرة حول العالم بعدما حظي المهرجان بسمعة جيدة ومرموقة في دوراته السابقة والتي تؤكدها الزيادة المتعاظمة في عدد الدول التي تحرص على المشاركة في فعالياته.. والكم الكبير من الأفلام التي شهدت دورات المهرجان عروضها العالمية الأولى خلال دوراته السابقة.

المهرجان المتخصص بالأفلام القصيرة يشهد سنوياً حضوراً جماهيرياً واسعاً.. منطلقاً من كونه نقطة التقاء لمختلف المواهب المصرية والعربية والدولية لتبادل الثقافة والخبرات السينمائية.. ومن هنا وبعد مناشدة إدارة المهرجان قررت وزارة الثقافة المصرية زيادة الدعم المخصص للمهرجان وتم وضعه تحت رعاية الوزارة خاصة بعد الإشادات المتولية بالمهرجان في دوراته السابقة والجهود الكبيرة التي تبذلها إدارته من أجل تقديم صورة مشرفة لصناعة المهرجانات السينمائية وللسينما المصرية بوجه عام.

وبعد أن أخذ المهرجان الصفة الدولية تم إضافة بعض التعديلات على مسابقاته والتي سوف تكون على النحو التالي: «المسابقة الدولية» وتنقسم إلى فروع الأفلام «الروائية – وأفلام التحريك – والأفلام الوثائقية».. أما «المسابقة العربية» فتنقسم إلى فرعى الأفلام الروائية والوثائقية.. ومسابقة أفلام الطلبة وهى خاصة بـ «المصريين» وتتنافس بها المواهب الصاعدة في سينما الأفلام القصيرة من طلبة خريجي الأكاديميات الفنية المصرية وأيضا فناني هذا النوع من السينما من الشباب.

وتشكل لجان مشاهدة الأفلام من الناقد دانيال تانيليان والناقد محمد كسبر والسينمائية بلاجيه عادل.. لاختيار أفلام المسابقة الدولية. وكل من الناقدة نرمين جودة والمخرجة إصرار الشريف والناقد محمد أحمد والمخرجة ولاء شعبان لاختيار مسابقتي الأفلام العربية وأفلام الطلبة.

هذا وتتكون إدارة المهرجان من محمد محمود رئيسا.. موني محمود للإدارة الفنية.. ومحمد سعدون مديراً.. وأكد رئيس المهرجان على أن هذه الدورة الثامنة من عمر المهرجان تأخذ منا اهتماماً خاصاً بعد كل الاهتمام الذي لمسناه من صناع الأفلام القصيرة حول العالم وحرصهم على المشاركة بأفلامهم في مسابقات وفعاليات المهرجان وإشادتهم به وأيضا بعد الدعم الذي توليه وزارة الثقافة والصفة الدولية التي أصبح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يحملها ويتشرف بها.. لذلك نحرص بقوة على تقديم احتفالية سينمائية ثقافية عالمية تليق باسم المدينة العريقة التي يحمل المهرجان أسمها.

