وصلت أغنية فيلم الكارتون Encanto من شركة ديزني والتي بعنوان We Don›t Talk About Bruno إلى مرتبة متقدمة في سباق الاغاني Billboard Hot 100 مؤخرا، تجاوزت أغنية فيلم الرسوم المتحركة الناجحة «نحن لا نتحدث عن برونو» واغنيات كثيرة مما يجعلها في قمة الـ Billboard، واصبح ثاني فيلم رسوم متحركة من ديزني يحقق هذا الإنجاز، بعد اغنية «A Whole New World» الرائعة من فيلم علاء الدين عام 1992.

وقد اعتلت الاغنية التي كتبها لين مانويل ميراندا، الرسوم البيانية على مدى الشهر الماضي، متجاوزا اغنية «Let It Go عام 2013 الذي بلغ ذروته في رقم 5، كاتبة الاغنية ميراندا قالت في وقت سابق انه لم يكن احد يتوقع نجاح الأغنية، واضافت لمجلة بيبول: «أنا مندهشة».

ويقوم ببطولة فيلم Encanto صوتيا كل من ديان جيريرو، ستيفاني بياتريز، جون ليجويزامو، ويلمر فالديراما، إنجى سيبيدا، سعيد رينزي، كارولينا جيتان، جيسيكا دارو، اداس، رافي كابوت كونيرز، ماورو كاستيلو، ماريا سيسيليا بوتيرو بحسب مجلة بيبول الاميركية.?