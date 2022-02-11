النهار Weekend

انضم الفنان المصري تامر هجرس لفريق عمل مسلسل «أحلام سعيدة» بطولة الفنانة يسرا والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وقد بدأ تصوير مشاهده في العمل الذى انطلق في شهر يناير الماضى، وتم الانتهاء من 3 أسابيع من الأحداث في أكثر من مكان تصوير بمنطقة أكتوبر. ويعد مسلسل «أحلام سعيدة» هو التعاون الرابع بين تامر هجرس ويسرا بعد مسلسلى «خاص جدا» تأليف تامر حبيب وإخراج غادة سليم عام 2009، و«شربات لوز» تأليف تامر حبيب وإخراج خالد مرعى عام 2012، إضافة إلى فيلم «ما تيجي نرقص» للمخرجة إيناس الدغيدي عام 2006، والذى شهد التعاون الأول بينهما.

