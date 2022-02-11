النهار Weekend

تصدر اسم رامز جلال قائمة الأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي عقب حصوله على جائزة في فعاليات حفل توزيع جوائز Joy Awards في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. وأعلن رامز عن تواجده خلال الموسم الرمضاني المقبل 2022 عقب حصوله على جائزة البرامج الأكثر مشاهدة خلال فعاليات حفل توزيع جوائز Joy Awards في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية قائلا: مينفعش ميكونش موجود في رمضان السنادي.

وأكد رامز أنه سعيد جدا بتكريمه على مشواره في برنامج المقالب الذي يعرض خلال الموسم الرمضاني، وحصوله على جائزة أكثر البرامج مشاهدة mbc، ووجّه الشكر لكل من مجموعة قنوات «إم بي سي»، لدعمهم له طوال المواسم السابقة. واعتذر لكل ضحاياه في المواسم السابقة منذ بداية عرض البرنامج في عام 2009 قائلا: اللي عملت فيه مقلب وزعلان مني يسامحني.. أنا آسف، وأعرب عن رغبته فى استضافة الفنان محمد عبده خلال الموسم المقبل.

