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استقبل أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل سليمان العبدالجليل سفير جمهورية إيطاليا لدى دولة الكويت كارلو بالدوتشي في مكتبه صباح أمس الأول.

وقال الناطق الرسمي للمجلس الأمين العام لقطاع الثقافة د.عيسى الأنصاري: «تناول اللقاء العلاقات الثقافية بين البلدين وسبل تعزيزها. وقد أهدى السفير بالدوتشي إصدارين للأمين العام كامل العبدالجليل تم طباعتهما في إيطاليا حيث يوثق الأول تاريخ العلاقات الكويتية الإيطالية وخاصة الثقافية والتراثية والفنية منها بمناسبة مرور 60 عاماً على نشأة العلاقات بين البلدين. فيما يوثق الإصدار الثاني مقتنيات معرض متحف (بارجيلو) والذي يحتفظ بمجموعة كبيرة ونادرة من مقتنيات الفن الإسلامي حيث تعرض حالياً في مركز الأمريكاني الثقافي بدار الآثار الإسلامية».

وأضاف د. الأنصاري «قدم العبدالجليل الشكر الجزيل للسفير الإيطالي على النشاط الثقافي المميز بين الطرفين طوال الفترات السابقة متمنياً المزيد من التعاون مستقبلاً».

