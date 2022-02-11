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إلى جانب مكانته العلمية العالمية فهو أيضا صاحب موهبة في الحكي ويملك حضوراً طاغياً وسلاسة في عرض وطرح أفكاره وآرائه.. لذلك فهو دائماً ما يجد الجماهيرية الحاشدة في انتظاره.. وهو ما حدث بالفعل في «اللقاء الفكري» الذي عقده معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53 لعالم الآثار والمصريات الشهير د. زاهي حواس والذي كان في انتظاره حشد كبير من رواد المعرض من مختلف الجنسيات.

أدار اللقاء الكاتب وليد طوغان رئيس تحرير مجلة «صباح الخير» والكاتبة الصحافية نشوى الحوفى وأسهب في مستهل اللقاء بالحديث عن المكانة المرموقة والشهيرة الواسعة والممتزجة ببساطة وتواضع جم من صاحب اللقاء الذي كشف خلاله «حواس» عن كثير من المفاجآت حين قال إنه رفض تولي منصب وزير الآثار في حكومة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق!! لافتاً إلى أنه في بداية عمله في الآثار لم يكن يحب هذا العمل ولم يكن يتوقع أن يستمر فيه.. لكنه بعد ذلك تغيرت بوصلته وتفكيره تماما وعشق هذا المجال وأصبحت الآثار بمثابة «المحبوبة» على حد قوله.

وتحدث د. زاهي حواس عن نشأته وبداياته الأولى قائلا: نشأت في قرية ريفية تقع بين محافظتي المنصورة ودمياط بدلتا مصر وأتذكر جيداً أن فلاحيها على قدر بساطتهم إلا أنهم كانوا مثقفين وعدداً ليس بالقليل منهم كانوا يمتلكون مكتبات تضم الكثير من الكتب.. وكنت القراءة هي الهواية الأولى التي كانت تستغرقني بشكل كبير.

وأضاف: وفى طفولتي كان والدي يرسلني إلى كُتاب القرية لحفظ القرآن الكريم وكنت أستمع إلى المنشدين إلى أن توفاه الله وأنا في عمر 13 عاماً وبعدها بعامين خرجت من قريتي إلى الإسكندرية والتحقت بمدارسها ليبدأ مشواري الدراسي من هناك.

وواصل : لم أكن طالباً نجيباً أو متفوقاً.. بل على العكس كنت طالباً فاشلاً.. أصل إلى السنة التالية في الجامعة وأنا معي مادتان حتى تخرجت بتقدير مقبول !! ثم عملت في وزارة الآثار ولم أكن أحب هذا المجال.. لكن بعد وقت قليل تغير تفكيري وتوجهي تماماً وأحببت هذا العمل وعالم الآثار كله لدرجة أنني بدأت أعد نفسي لتولي رئاسة مصلحة الآثار وهو ما حدث بالفعل في عام 2002 لأبدأ في تنفيذ إستراتيجية شاملة تمكنا عبرها من تجهيز 22 متحفاً كبيراً على رأسها متحف الحضارة.

وأشار إلى أنه حينما عشق الآثار اكتشف أنه جاهل بها عندما ذهب إلى أهرامات الجيزة لأول مرة لم يكن لديه أي شغف بالمكان وقيمته.. وأنه انصرف عنها تماماً وفضل أن يقضي وقته في لعب كرة القدم !!.. وتابع: حينها لم أفهم ما أنا أمامه ولم أجد من يفهمني أهمية تلك المنطقة التي أنا فيها.. ولهذا أقول أشدد دائما على أنه علينا توعية الأبناء والأجيال الناشئة بحضارتنا.

لذلك سعى «حواس» للتعلم عبر المنح الأجنبية – كما أكد وهو يواصل مسترسلاً – وحصل على أول منحة أميركية لمدة 7 سنوات غيرت حياته تماماً.. وقال : أشعر عندما أتحدث عن الآثار أنني أتحدث عن «حبيبة» أعشقها.. وهذه – الحالة من العشق هي السبب وراء دفاعي المستميت عن الآثار ودخولي في معارك مع كل من يردد مغالطات فيها أو عنها.

وتعرض لمواقفه مع استعادة الآثار المسروقة وكلها حكايات مليئة بالأسرار.. فضلاً عن البعثات والاكتشافات المهمة جداً.. واعتبر أنه أهم مرحلة في حياته كانت بعد تركه لمنصب وزير للآثار.. وقال : وقتها حصلت على جوائز وتكريمات من دول عدة حول العالم.. كاشفاً عن رفضه تولي وزارة الآثار مرة أخرى في حكومة الدكتور عصام شرف.. وكشف عن أهم معاركه وكانت مع أجانب هاجموه بشكل قاسٍ وكان يهاجمهم ويرد عليهم.

واستعرض «حواس» تفاصيل كتابه الشهير «الحارس» الصادر بالقاهرة عن دار نهضة مصر.. واعتبره من أهم كتبه وطالب الأجيال الشابة بضرورة أن يكون لديهم ثقافة أثرية مستنكراً أن تكون مصر بكل هذا الثقل الحضاري والأثري وأبناؤها من الشباب يجهلون كل هذا التاريخ وكل هذا الإرث الحضاري والأثري في حين أن كثيرين من أبناء الغرب يعرفون الكثير عن الحضارة والآثار المصرية.

والدكتور زاهي حواس عالم مصريات مصري يتمتع بشهرة عالمية واسعة وشغل منصب وزير الآثار سابقاً.. وكذلك أمين عام المجلس الأعلى للآثار.. وتم اختياره من قبل مجلة «تايم» الأميركية ضمن أهم 100 شخصية في العالم.

وحصل «حواس» على الكثير من الجوائز المحلية والدولية منها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى.. و«فخر مصر» في استفتاء جمعية المراسلين الأجانب بمصر عام 1998.. و«الدرع الذهبية» من الأكاديمية الأميركية للإنجازات عام 2001.. و«العالم المصري المتميز» من جمعية العلماء المصريين بالولايات المتحدة الأميركية.. إلى جانب كم هائل وكبير من المحاضرات والندوات والمؤتمرات يلقيها وتقام له ويتحدث فيها في الكثير من الجامعات والمؤسسات العلمية الكبرى حول العالم.

