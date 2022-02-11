النهار Weekend

لقي اختيار اليونان لتكون الدولة ضيف الشرف في الدورة الـ53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب اهتماما وترحيبا كبيرا من الوسط الثقافي المصري وأيضا من جمهور ورواد المعرض نظرا لمكانة الثقافة اليونانية ولحضارة الإغريق وأيضا لحالة الامتزاج بين الشعبين المصري واليوناني منذ التاريخ القديم والحديث على المستويات الثقافية والتاريخية والإنسانية ومن بين فعاليات برنامج «ضيف الشرف» في هذه الدورة- وهي فعاليات متنوعة وكثيرة- تم عرض مجموعة من الكتيبات المترجمة تعرض لحضارة «الفلاش» القديمة التي نشأت في شمال اليونان.

والفلاش هم مجموعة من السكان يقطنون شمال اليونان وبالتحديد في منطقة سلسلة جبال «بيندوس» وما حولها وجزء منهم يسكن في دول البلقان «ألبانيا- مقدونيا الشمالية- رومانيا» ويتحدثون اليونانية ولديهم لغة خاصة يطلق عليها «الفلاشيكا»

وبحسب المدونة اليونانية «اليونانيون الناطقون بالفلاش» فإن الباحثين في اللغة يصنفون لغة الفلاش ضمن اللغات اللاتينية الجديدة التي كانت مبنية على اللاتينية الشعبية وتشير المدونة إلى أن مصطلح «فلاش» كان يصف المتعلمين تعليما سطحيا أو غير المتعلمين ومتسلقي الجبال عديمي الضمير بحسب ما كان يصور البعض لكن على العكس فإن مجتمعات «الفلاش» كانت من بين الأغنى والأكثر ازدهارا والأكثر تقدما في شبه جزيرة البلقان التي كانت محتلة حتى فترة ما بين الحربين العالميتين وأن المسافرين الأجانب في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر كتبوا عن منازلهم ذات الطوابق المتعددة ومدارسهم ومكتباتهم وحياتهم الاجتماعية.

