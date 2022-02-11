النهار Weekend

عاد نجم منتخب مصر والزمالك السابق عمرو زكي لواجهة الأحداث في مصر خلال الأيام الأخيرة رغم انشغال الجميع بكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وكانت عودة زكي إلى الواجهة هذه المرة ليس لإنجاز رياضي أو حتى خارج الوسط الرياضي ولكن بعد تدهور حالته الصحية ودخوله قائمة النجوم الشبان الذين ضربتهم لعنة المرض والتي تضم معه الكثيرين وأبرزهم حاليا مؤمن زكريا لاعب الأهلي والزمالك السابق.

أنباء الحالة الصحية لعمرو زكي ذكرت الجميع بموهبة رياضية مميزة كانت في طريقها لصناعة اسم كبير ليس في مصر أو أفريقيا فقط بل على المستوى العالمي أيضا.

وعمرو زكي من مواليد مدينة المنصورة عام 1983 وبدأ مسيرته في الاحتراف عام 2001 في صفوف فريق المنصورة ومع تألقه وهو سن صغير انتقل سريعا إلى نادى إنبي عام 2003 خاصة عقب فوزه بلقب بطولة أمم أفريقيا مع منتخب الشباب.

وخلال عامين فقط أصبح عمرو زكي من أفضل المهاجمين بالدوري المصري وانضم للمنتخب الأول وشارك معه رغم وجود الكثير من المهاجمين الكبار كأحمد حسام ميدو وعماد متعب وحسام حسن وعبد الحليم علي.

وحصد زكي مع المنتخب المصري لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية 2006 بمصر ليبرز اسمه بين كبار مهاجمي مصر ليبدأ بعدها بأشهر قليلة تجربته الاحترافية الأولى في روسيا عبر نادي لوكوموتيف موسكو عام 2006.

لكن تجربة زكي في روسيا لم يكتب لها النجاح وسرعان ما عاد للدوري المصري فانضم إلى صفوف الزمالك عام 2006.وواصل زكي تألقه مع الزمالك وحافظ على موقعه بمنتخب مصر ليشارك معه مجددا في كأس الأمم الأفريقية 2008 ويسهم بقوة في حصد اللقب الثاني على التوالي للفراعنة.

فرصة خيالية

عقب الفوز مع منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية جاءت لعمرو زكي فرصة يتمناها أي لاعب، ولم لا وقد احترف في الدوري الإنكليزي بل وتوهج وسرق الأضواء وبات اسمه يتصدر وسائل الإعلام في إنكلترا كموهبة جديدة تشق طريقها نحو العالمية.

لكن تلك الفرصة الذهبية ضاعت بسبب سلوك شخصي من عمرو زكي نفسه خارج الملعب وليس بداخله.ولعب عمرو زكي معارا من الزمالك إلى ويغان الإنكليزي بموسم 2008/2009 وجاءت البداية نارية للنجم المصري المتألق وقتها.

واستطاع زكي أن يندمج سريعا مع ويغان ويهز شباك المنافسين بغزارة حتى أنه استطاع تصدر قائمة هدافي الدوري الإنكليزي بـ 11 هدفا.

لكن رحلة اللاعب المصري انقلبت فجأة إلى فشل كبير بعدما دخل زكي في مشاكل مع مدربه ستيف بروس لعدم التزامه بمواعيد التدريبات وغيرها من الأمور.

وقال مدرب ويغان وقتها إن صبره نفد بعد تكرار غياب عمرو وتأخر عودته بعد التحاقه بصفوف المنتخب الأول.وأطلق تصريحا شهيرا وقتها قال فيه «لم أر لاعبا غير محترف مثل زكي طوال حياتي».

وبعدما كان عمرو على رادار الكثير من الأندية الأوروبية الكبيرة بعد توهجه في الدور الأول للدوري الإنكليزي تراجع الجميع عن التفاوض معه بعدما توقف عن التسجيل بجانب تصريحات مدربه عن عدم التزامه.

وعاد عمرو زكي بعدها لمصر مفرطا في فرصة لم يحصل عليها مجددا بل وكانت العودة لمصر بداية لانهيار مسيرته الكروية.

ولم يتوهج زكي كعادته مع الزمالك بعدما عاد إليه وبعد أشهر عدة انتقل إلى هال سيتي الإنكليزي معارا وتحديدا في يناير 2010.

ولم يقدم عمرو الإضافة المرجوة خلال أشهر عدة ليرجع إلى مصر من جديد في صيف 2010 للزمالك الذي أعاره إلى الازيجسبور التركي في صيف 2012.

وظهرت معاناة عمرو زكي من إصابات متكررة في الركبة ليعود إلى مصر عبر بوابة إنبي هذه المرة في تجربة غير ناجحة ثم انتقل إلى السالمية الكويتي في يونيو 2013 ولم يستمر معه سوى 6 أشهر.

ولم يوفق زكي في رحلته بالكويت لينهي النادي عقده بالتراضي ووقتها صرح أحمد العتيبي أمين صندق نادي السالمية «تم الاستغناء عن خدمات اللاعب المصري عمرو زكي، اللاعب وقع على مخالصة بحصوله على المستحقات كافة خلال الاجتماع الذي جمع زكي بالمسؤولين».

وأضاف « زكي لاعب مميز وخلوق ونجم كبير يشهد له الجميع لكنه لم يوفق مع نادي السالمية خلال المباريات التي شارك فيها وهو أمر وارد في عالم كرة القدم وحرصنا على أن تنتهي الأمور بشكل ودي ، وليس صحيحا ما تردد عن وجود خلافات بين الإدارة وبين اللاعب الذي كان راقيا في التعامل مع الجميع».ومع الإصابة التي عانى منها في ركبته ابتعدت الأندية عن ضمه وحاول مجددا العودة للملاعب عبر الرجاء المغربي لكن تم فسخ العقد بعد شهرين تقريبا ولم ينجح زكي في استعادة مستواه مع العهد اللبناني أو المقاولون العرب ليعلن اعتزاله في أغسطس 2015.

وكتب زكي على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام: «زي النهارده من 7 سنوات كانت أول مباراة وأول هدف بالدوري الإنكليزي. النهارده بقول شكرا أيتها المستديرة على 15 عاما من العطاء. اعتزال نهائي».

وفي أغسطس 2019 تعرض عمرو زكي لحادث مروري كبير بالساحل الشمالي .وقال زكي عن الحادث «احتجت 6 أشهر من العلاج في المستشفيات، كنت في غيبوبة على الأقل لمدة 18 يوما وتعذبت كثيرا في المستشفيات حتى تمكنت من العودة بشكل طبيعي من جديد».

وتابع «في البداية ارتطمت بسيارتي في حافلة سياحية، ثم في الجبل وبعد ذلك في الشجرة وتعرضت لـ55 غرزة في رأسي، بالإضافة إلى وجود نزيف داخلي في بطني، استمر حتى وصلت إلى القاهرة، وشرخ في الرقبة قريب من الكسر، وشرخ في الحوض، وإصابات في قدمي».

