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كانت قراءة الإمام عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) للمجتمع قراءة واقعية تتسم بقدرته الفائقة وعمله الدؤوب على خلق حالة الأمن الاجتماعي، وعلى إيجاد التعايش السلمي قبل كلّ شيء إيماناً منه (عليه السلام) بأنّ الإنسان يتأثر بالكثير من العوامل المحيطة به خلال حياته، والتي أهمها مجتمعه الذي ينتمي إليه والناس الذين يتعايش معهم.

ركّز أمير المؤمنين (عليه السلام) على مجموعة من المبادىء لتحقيق التعايش السلمي في داخل المجتمع والتي منها:

التركيز على بناء المجتمع وفق أُسس التعاون والمحبة والأخوة الدائمة، روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: «عليك بإخوان الصدق، فأكثر اكتسابهم، فإنّهم عدة عند الرخاء، وجُنة عند البلاء». إيماناً منه (عليه السلام) بأنّ ذلك يُعد من أبرز الأُسس التي يرتكز عليها المجتمع، وتخلق روح التعاطف والتوادد والرحمة والمحبة بين الناس، فقد لجأ الفكر التربوي عند الإمام (عليه السلام) للعمل على إيجاد المجتمع المسلم المتعاون من خلال الاهتمام ببناء الإنسان أينما وجد، ليتربى على القيم السماوية التي أكّدها الله تعالى، كما في قوله جلّ وعلا: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (المائدة/ 2). وفي مثل هذه الحالة، لا يحتاج المجتمع إلى أكثر من نسيج يؤمِّن علاقة التعاون، وتوزيع الأعمال بين أعضاء المجتمع، ويؤمِّن لهم العدالة الاجتماعية، الحسم، والقضاء بعدل، في حالة تصادم المصالح، والعدوان، وتوفير التعليمات، والمجاملات الإنسانية التي تلطف جو التعامل الإنساني.

فالعلاقات الاجتماعية الطيٍّبة هي الكفيلة بأن تجعل المجتمع متماسكا ويعيش أواصر اللحمة والتضحية وهي النسيج الرابط فيما بينهم. وبذلك فإنّ الصلة والرابط بين الإنسان وأخيه الإنسان، تعمق الشعور بالود، والتعاطف، والتقارب، بين أفراد المجتمع الإسلامي، ومختلف أفراد بني البشر، بعيداً عن اللون، أو اللغة، أو العرق، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) (الحجرات/ 13). فكانت علاقات الإمام عليّ (عليه السلام) الاجتماعية متينة وطيِّبة حتى مع الذين يختلفون معه في الدين وفي الفكر حتى ضرب أروع وأجمل صور التوادد والتعاطف الإنساني مع الآخرين، الأمر الذي دعاه إلى أن يكفل حقوقهم بغير بخس أو نقص أو أذى.

? العمل بجد وحزم على إشاعة ثقافة المساواة بين الناس وأنّه لا توجد أفضلية لشخص على آخر، فرؤيته (عليه السلام) إنّه يجب السعي الحثيث لكي تُلغى كلّ عوامل التمايز السطحية التي أوجدها الناس والتي تدفع إلى العلو والفساد داخل المجتمع والاختلاف. فكانت القاعدة أساسية في تربية المجتمع المسلم وفق نظريته الشريفة، هي إعداد الفرد إعداداً يؤهله أن يكون فرداً صالحاً، وعضواً نافعاً، وكائناً اجتماعياً متكيفاً، مع المجتمع الإنساني الذي يعيش فيه مُبتعداً عن الحقد والبغاء والتعالي والاستعلاء. قال (عليه السلام): «إنّ الله سبحانه فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء، فما جاع فقير إلّا بما مُتّع به غني، والله تعالى سائلهم عن ذلك».. أوجد الإمام عليّ (عليه السلام) في مجتمعه فكرة أنّ الكلّ محترمون على اختلاف قومياتهم وأديانهم وأنّ الكلّ متساوون لديه، وليس فيهم أفضلية ولا أسبقية لأحد عنده.

وعلى الرغم من أنّ المجتمع الذي كان يقوده الإمام عليّ (عليه السلام) مجتمعاً متعصباً فإنّه استطاع باعتماده على الله تعالى وبرجاحة عقله وحكمته وسلوكه وحزمه وقوته أن يجعله مجتمعاً يسعى نحو التعايش السلمي بين أبناء طبقاته كافة.

