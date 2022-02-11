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الإمام محمّد الجواد بن عليّ الرضا (عليهما السلام)، هو الإمام التاسع من أئمة أهل البيت الاثنى عشر (عليهم السلام). الذي يأتي في طليعة العظماء، الذين خلّدهم التاريخ بقيمهم، وعطائهم للمجتمع الإنساني، والذي اضاءت الدنيا بعلمه وبفضائله وکمالاته، رغم قصر عمره. كان (عليه السلام) أعبد أهل زمانه، وأشدّهم خوفاً من الله تعالى، وأخلصهم في طاعته وعبادته، شأنه شأن الأئمة الطاهرين من آبائه الذين وهبوا أرواحهم لله تعالى، وعملوا كلّ ما يقرّبهم إلى الله سبحانه زلفى. للإمام الجواد (عليه السلام) أدعية كثيرة تمثّل مدى انقطاعه إلى الله تعالى، فمن أدعيته، هذا الدعاء: «يا مَن لا شبيه له، ولا مثال، أنت الله لا إله إلّا أنت، ولا خالق إلّا أنت تفني المخلوقين، وتبقى أنت، حلمت عمّن عصاك، وفي المغفرة رضاك...».

كان الإمام الجواد (عليه السلام) من أندى الناس كفّاً، وأكثرهم سخاءً، وقد لُقِّبَ بالجواد؛ لكثرة كرمه ومعروفه وإحسانه إلى الناس. لقد شارك الناس في البأساء والضرّاء وواساهم في فجائعهم ومحنهم، ومدَّ يد المعونة إلى فقرائهم وضعفائهم، وبهذا البرّ والإحسان فقد ملك القلوب والعواطف، وأخلص له الناس وأحبّوه كأعظم ما يكون الإخلاص والحبّ.

من منهجه التربوي (عليه السلام)، الحثُّ على النشاط الاجتماعي وخدمة الناس، والنشاط العلمي والتعليمي وأحاديثه الشريفة في هذا الباب تُؤكّدُ على ضرورة الاهتمام بخدمة الناس وقضاء حوائجهم. عنه (عليه السلام) أنّه قال: «ما عظمَت نِعمُ الله على أحدٍ إلّا عظُمت إليه حوائجُ الناس، فمن لم يتحمّل تلك المؤونة عرّضَ تلك النعمة للزوال».

إنّ من المبادئ القيميّة التي يُربينا عليها الإمام محمد الجواد (عليه السلام) والتي بيّنها بالنصائح والمواعظ، ألا وهي كيف نُقيمُ العلاقات الاجتماعية البنّاءة؟ فهناك علاقاتٌ هدّامةٌ، وهناك علاقاتٌ تبتنى على التواد والتماسك الاجتماعي، والإمام الجواد (عليه السلام) هنا يبيّنُ أُسس وقواعد العلاقات الاجتماعية الناجحة والصالحة، حيث يقول (عليه السلام): «ثَلاثُ خصالٍ تُجتلبُ بهن المحبةُ، الإنصافُ في المُعاشرة، والمُواساة في الشدّة، والانطواع والرجوع إلى قلبٍ سليمٍ». إنّ الإنصاف في المُعاشرة، هو أن تحبّ لغيرك ما تحبّ لنفسك، وأن تكره لغيرك ما تكره لنفسك، وأن تقرّ بالحقّ ولو على نفسك. وأمّا المواساةُ في الشدّة فهي أن تقف مع إخوانك في أيام المحنة والضيق وتواسيهم وتساعدهم في التغلب عليها وعلى المشاكل التي تعرضُ لهم، بالبذل والعطاء. فالرجوعُ إلى قلبٍ سليمٍ هو أن تتعامل بقلبٍ ناصحٍ، فلا تغشّ ولا تُظهر له خلاف ما تُضمره في نفسك ولا أن تمدحه أمامه وتغتابه من وراء ظهره. ومن القواعد المُهمّة جدّاً في تكوين العلاقات الاجتماعية الناجحة، هي تجنبُ سوء الظن بالآخرين، كما روي ذلك عن أمير المؤمنين عليّ (عليه السلام): «لا يُفسدك الظنُّ على صديقٍ أصلحَه لك اليقينُ». وبسبب سوء الظن بالآخرين تفسدُ القلوبُ والمشاعرُ وتتحوّلُ إلى البغض والتحسّس من الآخرين وربمّا يكونُ سوءُ الظن لا أساس له لا شرعاً ولا عقلاً.

ومن غرر حكمه (عليه السلام): «إنّ مَن وَثِقَ بالله أراه السرور، ومَن توكّل على الله كفاه الأُمور. والثقة بالله حصن لا يتحصّن فيه إلّا المؤمن، والتوكل على الله نجاة من كلّ سوء وحرز من كلّ عدوّ». «مَن استغنى بالله افتقر الناس إليه، ومَن اتّقى الله أحبّه الناس»، «القصد إلى الله تعالى بأعماق القلوب أبلغ من إتعاب الجوارح». «ثلاثة مَن كنّ فيه لم يندم: ترك العجلة، والمشورة، والتوكل على الله عند العزيمة. ومَن نصح أخاه سرّاً فقد زانه، ومَن نصحه علانيةً فقد شانه».

