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إنَّ التنوّع الثّقافي سنَّة طبيعية في البشر، وجدت حتى يتعارفوا ويتكاملوا في الأدوار والمسؤوليّات، وليست باباً للعنصريّة وغلبة فئة على أخرى، ولإستعلاء عرق على آخر، فليس في عرف الله تعالى من تفاضل سوى بالتّقوى (إنَّ أكرَمَكُم عِنْدَ اللهِ أتْقَاكُم). والتقوى ليس فيها أيّ لون من ألوان التطرّف، ولا تقبل أيّ شعور من مشاعر الإستعلاء والإستكبار والعنصريّة المقيتة. ليس من سبيل أمام البشريّه غير العودة إلى طبيعتها وفطرتها في قبول الآخر والانفتاح عليه، والرّضا بالتنوّع كمفتاح لتأكيد التّواصل والتفاعل المنتج.

يعلن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنّ البشر يولدون جميعاً أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأنّ لكلّ إنسان حقّ التمتع بجميع الحقوق والحريّات المقرّرة فيه، دون أيّ تمييز، ولا سيما بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي، وجميع البشر متساوون أمام القانون، ولهم حقّ متساو في حمايته لهم من أيّ تمييز ومن أيّ تحريض على التّمييز، وأن الأمم المتحدة قد شجبت الاستعمار وجميع ممارسات العزل والتّمييز المقترنة به، بكل أشكالها، وحيثما وجدت، وأنّ إعلان منح الإستقلال للبلدان والشّعوب المستعمرة الصّادر في 14 كانون الأوّل/ ديسمبر 1960، قد أكّد وأعلن رسميّاً ضرورة وضع حدّ لها بسرعة وبدون قيد أو شرط، وأنّ إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التّمييز العنصري الصّادر في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 1963، يؤكِّد رسميّاً ضرورة القضاء السَّريع على التَّمييز العنصري في جميع أنحاء العالم، بكل أشكاله ومظاهره، وضرورة تأمين فهم كرامة الشَّخص الإنساني واحترامها، وإيماناً منها بأنّ أيّ مذهب للتفوق القائم على التفرقة العنصرية، مذهب خطأ علميّاً ومشجوب أدبياً وظالم وخطر اجتماعياً، وبأنّه لا يوجد أيّ مبرر نظري أو عملي للتمييز العنصري في أيّ مكان.

إنَّ العمل من أجل وحدة الأمّة الإسلامية، وتعزيز تماسكها وتلاحمها، هو من أهمّ الفرائض والواجبات، وإذا كانت الوحدة مطلوبة على كلّ الأصعدة والمستويات، فإنّها أكثر إلحاحاً وضرورة على الصعيد الديني، ذلك أن العامل الديني هو من أعمق العوامل وأشدها تأثيراً على نفس الإنسان وسلوكه.

فالقيم الدينية الصحيحة، حين تأخذ موقعها في نفوس أبناء المجتمع وأفكارهم، تدفعهم إلى أعلى درجات التماسك والتلاحم، وتصنع منهم أفضل واقع وحدوي، وتمنحهم القدرة على تجاوز عوامل التجزئة والنزاع.

وهذا ما حصل بالفعل عند انبثاق نور الإسلام، ودخول القبائل العربية إلى رحابه، حيث نقلهم من حالة التشرذم والاحتراب إلى آفاق الإخوة والتآلف يقول تعالى: (وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا...).

وقد عبّر القرآن الكريم عن المستوى الرفيع لوحدتهم وتماسكهم، بأنّهم: (يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ)، كما وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك الدرجة العالية التي بلغوها من التوحد والتضامن، بأنهم أصبحوا بمثابة جسد واحد. «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالسّهر والحمّى».

هذا هو العطاء الطبيعي للقيم الدينية الصحيحة، التي تزرع في النفس روح المحبة للآخرين، واحترامهم، وتربى على أخلاقيات التعاون وخدمة المصلحة العامّة، وتحصّن الإنسان عن التأثير السلبي للعصبيات العنصرية والقومية والقبلية والفئوية. وكما أنّ الدِّين بقيمه وتعاليمه الصافية يكون مصدراً وصانعاً لأرقى حالات الوحدة والانسجام في الأمّة، فإنّه عندما تتعرض قيمه ومفاهيمه للتحريف والتزييف، يساء استخدامه كأشدّ معول للتفرقة والخصومة والنزاع، وطالما استغلت الأديان في تمزيق الشعوب، وإشعال الفتن والحروب، حين يتّخذ البعض من الدِّين غطاءً لنزعة الهيمنة والاستبداد، ويحتكر لنفسه حقّ فهم الدين وتفسيره، وفقاً لتوجهاته السياسية والفكرية، قامعاً لكل الآراء الأخرى، ومصادراً لحريات معتنقيها، والذين سيضطرّون للدفاع عن حقوقهم، ونصرة آرائهم ومذاهبهم في تفسير الدين وفهمه، ما يقود الأمة إلى حالة الفتن المذهبية، والصراع الداخلي، وعادةً ما تكون الخصومات الدينية في المجتمعات هي الأكثر حدة وعنفاً.

