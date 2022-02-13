حكومات الكويت حكومات تصريف أعمال!

آراء

حقيقة غير معلنة ان حكومات الكويت المتعاقبة هي حكومات تصريف اعمال وتعمل بطريقة ردود الافعال بدون خطط متكاملة وواضحة وتختار وزراءها بطريقة المحاصصة والكل يعمل بلا ترابط او تنسيق فيما بينهم. فهم يعملون لتحقيق نتائج المحاصصة البغيضة وهم ملتزمون مع تنظيماتهم لتحقيق اهداف خاصة بهم وليس للوطن اي اهداف عامة يتطلع لها. لذلك فالولاء لخدمة المحاصصة وكيفية الاستفادة من الدولة في شغل المناصب المهمة لهم وتحقيق اهدافهم الخاصة غير عابئين بمصالح الدولة المستحقة. وهم عامل هدم لخطط التنمية الحقيقية المطلوبة من الدولة.

لذلك السؤال المهم والمحق لماذا اختارت الدولة هذا الطريق غير الحقيقي؟؟ ولماذا لاتعمل الدولة بطريقة الحكومات الناجحة؟؟ انه سؤال مهم ومحير فكيف تخرجنا الدولة من هذا المأزق اللعين والمهين والمحبط للوطن وللمواطنين والمهدر للاموال العامة ومتى تصحو الدولة لتصحيح الاوضاع؟ انه موضوع مهم ومحق لمستقبل الوطن. وقد حان للدولة اخذ القرار الصعب لتصحيح الاوضاع في ايجاد حكومة تكنوقراط تشمل وزراء قادرين على وضع رؤية واضحة للمستقبل وتدير اعمالها بحرية كاملة وبطرق علمية وقانونية تعتمد على القدرات والخبرات التي لديهم وبطريقة حيادية وليس لهم ولاء إلا للدولة وتحقيق مصالحها ومصالح مواطنيها وخلق الدولة المدنية المستدامة بمعاونة وتفعيل الاجهزة الرقابية الشفافة ودعمها برجال لديهم مصداقية وولاء للوطن انها امنية اتمنى ان تتحقق لما فيها مصلحة هذا الوطن المسكين الطيب. والله المستعان..

