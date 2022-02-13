آراء

القمر هو أقرب جسم كوني لنا ويحتوي على جانب مشرق وآخر مظلم، ويقال بأن هناك تحدياً كبيراً لاكتشاف الجانب المظلم ومعرفة محتواه بسبب الظلام الحالك فيه، لكننا فعليا لا نكترث ونركز على الجانب المشرق الذي تم اكتشافه والسير عليه من قبل رواد الفضاء وهو ذات القمر الذي أصبح العنصر الأجمل في السماء حتى تغنى به الشعراء وأصبح مادة يرتبط بالحب والغزل والجمال، فيكفي أن تقول «يا قمر» كي يبتسم من معك.

السؤال هل نستطيع ان نرى الجانب المشرق من الاشياء ونتجاهل الجانب المظلم منها؟

في حياتنا تمر علينا الكثير من العناصر سواء كانت وجوها أو أشياء أو مواقف أو كيانات، وصار من عادة البشر الانغماس في اكتشاف الجانب المظلم ومنه نستنتج ونحكم على هذا العنصر وان لم تتضح ملامحه بشكل واضح، وأخطر ما نفعله بأن نبني علاقاتنا مع البشر ونحن نتجاهل الجانب المشرق ونقضي حياتنا معهم في اكتشاف الجانب المظلم ونصنع جزراً متناثرة من الخلافات حتى يصبح الفشل مصيراً لهذه العلاقات.

نأخذ نفساً عميقاً،،،

اذن الفشل هو رهينة الاعتقاد بأن العنصر له جانب مظلم فقط، فالفاشل هو من تعامل بكل سلبية مع هذا العنصر وتفنن في المواجهه اللاذعة والانتقاد الهدام، ووضع الاجواء المظلمة في خارطة العمل وعندها يصبح التحدي عثرة وعائقاً يستنزف الجهود ويأخذ صاحبه الى حفرة الفشل.

أما النجاح فهو يعكس القدرة على التعامل مع العناصر بأسلوب ايجابي، وان بحثنا وسألنا كل ناجح فسوف يكون هناك اتفاق بينهم بأن نجاحهم كان مرهوناً بنظرتهم المشرقة في خارطة طريق العمل الذي أخذهم من محطة تلوة الاخرى يدفعهم الامل والحماس والحلم في تحقيق ما يراد تحقيقه، حتى التحدي يواجه بإيجابية وتُقدم الحلول بهدف تجاوز التحدي لاكمال طريق النجاح.

يعلمنا القمر درساً مهماً فيا ليتنا ننظر الى كل من حولنا بنفس نظرتنا له، وهل من الصعب أن نعود أنفسنا على رؤية الجانب المشرق؟ وهل من الصعب بأن نتغلب على الاجواء المعتمة حولنا؟ وهل من الصعب الابتعاد عن الاشخاص المؤمنين بأن الأمل مفقود ويتلذذون في طرح الجانب السلبي؟

اعزائي الحياة جميلة والأمل بالله بأن تصبح أجمل وأجمل.

