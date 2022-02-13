أبو محمد.. الفقيد صالح العجيري

آراء

بادئ ذي بدء، فانني لا أكتب هنا عن شخص عادي، بل عن مواطن اسمه صالح محمد العجيري، يعرفه جميع من عاش بالكويت من مواطنين ومقيمين، بل حتى ذاع صيته ليصل لجميع شعوب الخليج العربي، كرس اهتماماته في علم الفلك، فنجد العجيري في مواقيت الصلاة، ونجده في بداية العام الهجري والعام الميلادي، وبداية الأشهر العربية والميلادية، كما نجده في بداية كل تقلب درجات الحرارة، ومن الأثر الكبير لأعماله في مجال الفلك، قام مركز الفلك الدولي بنعي عالم الفلك الكويتي صالح العجيري، باختصار هو موسوعه فلكية.

عاش أبو محمد أكثر من 7 عقود قضاها في ميادين الفلك رائداً في منطقة الخليج العربي خاصة، والوطن العربي عامة، كما عاش في حياته الشخصية، مواطنا على اسمه صالح محبا لبلده ومخلصاً له، كانت حياته الشخصية متواضعة خلقاً وعملاً، كان -رحمه الله- يعمل بدون تعب ولا ملل، يساعد الفقير وينصح من يستشيره، لا يبحث عن الأضواء وهو بعمله يستطيع أن يجير الشهرة له، ولكن الشهرة والأضواء هي من بحثت عنه، ولد غفر الله له في العام 1920، ودرس في المدرسة المباركية، كان المغفور له شغوفًا بالعلم منذ صغره الى درجة دفعته للسفر برحلة طويلة ليحصل عليه، استطاع تأسيس التقويم العجيري الذي يعتبر التقويم الأشهر في الكويت والخليج العربي.

اهتم صالح العجيري بعلوم الفلك منذ صغره، فقد كان يخاف من الظواهر الطبيعية كالرعد والمطر في طفولته، مما دفعه الى التعرف عليها أكثر، فقام والده بإرساله الى قبيلة الرشايدة، التي يشتهر أفرادها بالفطنة وحسن العشرة والذكاء وأيضاً معرفة الفصول والمواسم ، ليتعلم منهم كل ما يتعلق بالطقس وغيره، وكانت هذه التجربة قاعدة لاهتمامه بعلم الفلك، كما تتلمذ على يدي عبد الفتاح وحيد صاحب كتاب {المناهج الحميدية في حسابات النتائج السنوية}، وقد قدم -رحمه الله- الكثير من الكتب القيمة في مجال علم الفلك للمكتبة العربية.

لا شك بأن الموت مصيب كل شخص كما جاء في محكم التنزيل: {قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون} سوره الجمعة الآية {8} ، وعن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : إذا أحب الله العبد نادى جبريل أن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في أهل الأرض {رواه البخاري}، ان أبا محمد أحبه الصغير قبل الكبير لتواضعه وحلمه، كما أن علمه استفاد منه وستستفيد منه البشرية أجمع، نسأل المولى -العلي القدير- أن يجعله في عليين مع الشهداء والصالحين ونحتسب عند الله ان ما قام به من عمل أجراً له.

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أمنيتي التي أتمناها طوال عمري هي اتفاق المسلمين في جميع الأقطار وعلى اختلاف مشاربهم على صوم واحد وفطر واحد.

صالح العجيري

