أزمات الديموقراطية.. إلى أين؟

آراء

يعد شهر فبراير من الأشهر المميزة بالكويت وما يميزها العيد الوطني وعيد التحرير وفي هذا الشهر حيث كنا نرى البسمة والبهجة والسرور والاعتزاز الوطني على المواطنين في الاحتفالات تمتد إلى كل دول الخليج ولكن في هذا العام هناك عدم اهتمام. حقيقةً لا أستطيع أن أصف ذلك الإهمال في غرس حب الوطن وتعزيز الهوية الوطنية لدى الأطفال والشباب.... وهذا الإهمال لم يأتِ من فراغ فالكل يعلم جيدا ان الكويت تعيش منذ وقت بأزمات وإن صح التعبير يمكن أن نطلق عليها أزمات من الديموقراطية لقد شهدنا فصلاً تشريعياً كاملاً حافلاً في الازمات والمشاحنات السياسية وإن صح بعضها والبعض الاخر لا أستطيع أن أصفه.. كم من الوقت أتساءل أين الكويت وحبها؟، أين التضحية؟، أين صور حب الوطن؟... ولكن في واقع الأمر بدأ الجميع شعباً وحكومةً ونواب الأمة يستخدمون الديموقراطية بشكل يجعلنا نندم على وجودها، كل شيء متوقف لا تنمية ولا مشاريع ولا تطوير على جميع الأصعدة ولو نظرنا إلى من هم حولنا نجد الجميع في تسابق للنهوض والتطور وغرس الوطنية وغيرها ونحن نغرس في شق الصف بسبب سوء استخدام الديموقراطية... رسالتي إلى من يمتلك حق اتخاذ القرار بضرورة الاهتمام بالشباب المتميز وإعطاء الفرصة لهم للمشاركة في الحكومة وصنع القرار بعيداً عن المحاصصة.. كما يجب تطبيق مبدأي الثواب والعقاب بكل المؤسسات الحكومية والاهلية والربحية دون الالتفات لأي اسم كان نحن نريد بلداً متطوراً فكراً وعلماً وبنى تحتية وحياة كريمة لشعب نفتخر به.

نوصي بالاتي:

? اشراك الشباب في صنع القرار.

? تعزيز الديموقراطية بشكلها الصحيح من خلال الإعلام والمؤسسات التربوية.

? إعادة هيكلة نظام التعليم العام والعالي.

? تعزيز الهوية الوطنية من خلال كل مؤسسات المجتمع.

? إنشاء هيئة للأزمات تشترك بها كل المؤسسات.

كلي أمل وثقة بقيادتنا والقادم أفضل.

اللهم احفظ الكويت وأميرها وولي عهدها وشعبها الكريم من كل مكروه.

