ورحل «حبيب الكويتيين» العم صالح العجيري

آراء

غيب الموت الخميس الماضي، عالم الفلك والرياضيات حبيب الكويتيين العم صالح عبدالعزيز العجيري بعد مسيرة حافلة بالعطاء والانجازات، حيث ولد في 23 يونيو 1920 في الكويت، وتوفي بعمر ناهز 102 عام.

العم صالح العجيري هو عالم فلك ورياضيات قدم الكثير لعلم الفلك بتقديمه هذا العلم للعرب والمسلمين المتخصصين منهم والباحثين أو الهواة، وسبب شهرته الخاصة به هو «تقويم العجيري»، رصد اشهر رمضان والأعياد والاحداث الفلكية قبل تواريخها بعشرات السنوات.. له فضل كبير على الأمة العربية والإسلامية وكذلك كتاب «هل البروج ثلاثة عشر»، غفر الله له وجزاه عنا خير الجزاء.

العم العجيري، تلقى تعليمه الابتدائي في الكتاتيب، التي كانت شائعة في منطقة الخليج العربي آنذاك لتقديم العلم للابناء في فروع التعليم الديني واللغة العربية والفقه، كما تعلم مبادئ اللغة الانكليزية وطرق مسك الدفاتر المتعلقة بعلم الحساب التجاري، ثم انتقل إلى مدرسة لتربية الأطفال أنشأها والده في الفترة 1922 حتى عام 1929.

وفي عام 1937 التحق بالمدرسة المباركية، وهي اول مدرسة مؤسسية في الكويت، واستمر فيها حتى اتم بنجاح دراسة الصف الثاني الثانوي.

في بداية حياته وإلى جانب اهتمامه بعلم الفلك، وبعدها عمل مدرساً في دائرة المعارف في المدرسة الشرقية، قبل ان ينتقل إلى المدرسة الاحمدية،

وبعد عامين انتقل للعمل في مجال المحاسبة، حيث كان متميزاً في مادة الرياضيات، حتى انه بقى لآخر عمره يجري الحسابات الدقيقة من دون الاستعانة بالآلة الحاسبة، وفي صباه ارسله والده إلى قبيلة الرشايدة في بر رحية جنوب غرب الجهراء لتعلم الفروسية والرماية، وهناك تعرف اكثر على حركة النجوم والمواقيت.

زار العم الراحل الكبير العديد من الدول العربية والأجنبية، وكانت اول دولة عربية قصدها هي مصر، وذلك عام 1945 فتوجه إلى جامعة الملك فؤاد الأول ودرس في مدرسة الآداب والعلوم - كلية الآداب وكلية العلوم حالياً - في القاهرة وخضع لاختبار إتمام الدراسة فيها في قسم الفلك ونجح بتفوق في 10 فبراير 1946 بعد ان اتم دراسته فيها توجه إلى المنصورة في شمال مصر واستكمل دراسته الفلكية فيها حتى حصل على شهادة علمية تفيد تخصصه في علم الفلك من الاتحاد الفلكي المصري في اول اكتوبر عام 1952، استمر في القاهرة في طلب علم الفلك من خلال البحث والاطلاع والرصد والاستكشاف ومراسلة المراصد العلمية والمؤسسات العلمية الفلكية المتخصصة والدولية.

كما كانت له زيارات لعدد من الدول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وسورية ولبنان والاردن وفلسطين والسعودية والسودان وتونس والجزائر وسويسرا وألمانيا وفرنسا وتركيا والعراق وايران، وشارك في كثير من المؤتمرات الفلكية العربية والدولية.

وفي العام 1952 اصدر العجيري أول تقويم سنوي له، واعتمدته الكويت لاحقاً تقويمًا رسمياً للدولة، ومازال ينتج كل عام، ولكن التقويم لم تكن مجرد رزنامة بالمعنى المفهوم، فلم تكن سوى جداول مخطوطة توضح ايام الاسبوع من الشهر العربي، وكانت مبنية على اساس الحساب الاصطلاحي باعتبار الأشهر القمرية تتوالى كل 29- 30 يوماً، ثم أدخل عليها نظام الكبس، وبعد ذلك نقل عن التقاويم القديمة بروج الشمس ومنازل القمر ثم المواقيت، وتطورت المعلومات التي ترد فيه خلال تلك المدة وصارت اكثر دقة.

ومنذ عام 1952 قام العجيري بطباعة التقويم في عدد من الدول مثل الكويت وسورية في حلب ودمشق ومصر في القاهرة واليابان ونابلس في فلسطين ولبنان في بيروت والعراق في بغداد وباكستان وسنغافورة.

وفي 1973 أنشأ رحمه الله، مركزاً فلكياً واشترى أجهزته من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا على نفقته الخاصة، وفي العام نفسه، افتتح مكتبة تحمل اسمه في منطقة حولي تحمل اسمه ولا تزال من أشهر المكتبات حتى اليوم، وفي عام 1977 تم اقتراح تسمية المرصد باسمه فسمي مرصد العجيري.

للراحل العجيري العديد من المؤلفات والابحاث في مجال الفلك، تتلمذ عليها العديد من الفلكيين في المنطقة، منها أبحاث عديدة تركز على أهلة الأشهر القمرية، فأصبحت أبحاثه مرجعاً في حسابات بدايات الأشهر القمرية، خاصة فيما يتعلق بشهر رمضان الذي يشهد العالم الإسلامي، خلافاً على بدايته كل عام.

أثرى العجيري المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات العلمية والفلكية وله اكثر من 18 مؤلفاً، ومن اهمها « علم الميقات» و«كيف تحسب حوادث الكسوف والخسوف»، و«خارطة ألمع نجوم السماء» و«دورة الهلال»، و«كيف تستدل على الفصول الوجهات الأربعة»، و«اهمية ميل الشمس»، و«مداخلات الزمن» وغيرها.

وفي اكتوبر 2003، فجع العم صالح العجيري بفقدان زوجته المقعدة وابنه البكر في حريق مروع، كما اصيب هو أيضاً في الحادث وأدخل الى غرفة العناية الفائقة بالمستشفى الأميري إثر تعرضه لحالة اختناق جراء الحريق، وحزن جميع الكويتيين على تلك الوفاة، حيث نال العجيري -رحمه الله- من التكريم خلال مسيرة حياته العديد والعديد، وذلك من خلال الاوسمة والنياشين التي لا تعد ولا تحصى، وكذلك الاحتفالات التي اقيمت لتكريمه.

وفي عام 1980 قام امير الكويت الراحل سمو الامير جابر الاحمد الجابر الصباح بتكليف النادي العلمي باتخاذ جميع الخطوات لتكريم العجيري، وتم إقامة حفل لتكريمه، ثم بدأ العمل بإنشاء مركز علوم الفلك والارصاد الجوية بالنادي العلمي في مقره الجديد في جنوب السرة وترك العجيري العمل في بناء مرصد الاندلس وفي 15 أبريل 1986 افتتح الامير الراحل جابر الاحمد الجابر الصباح -طيب الله ثراه- المرصد بنفسه.

وأقامت وزارة التعليم العالي في الكويت حفلاً في جامعة الكويت عام 1981 خصصته لتكريمه، فمنحته الدكتوراه الفخرية تقديراً لما قدمه لعلم الفلك.

وحظي العجيري بالتكريم على مستوى منطقة الخليج العربي، فمنح قلادة مجلس التعاون خلال انعقاد قمة قادة مجلس التعاون عام 1988، وتلقى في فبراير من العام 1990 وساماً خليجيًا تقديراً لجهوده في نشر علوم الفلك وتنشئه جيل من الباحثين والهواة فيه.

في عام 2015 توقف عن استخدام اجهزة مرصودة، وسلم معظمها الى النادي العلمي الكويتي الذي خصص له جناحاً اسماه متحف العجيري.

وينادي الكويتيون الدكتور صالح محمد صالح عبدالعزيز العجيري بـ «العم صالح» تقديراً لعلمه وعمره، فاشتهر في سنواته الاخيرة بقوله «جئتكم من القرن الماضي» مشيراً الى تقدمه في السن.

ختاما

الكويت خسرت بوفاته قامة علمية شامخة، وستظل انجازاته راسخة في وجداننا وستبقيه نموذجاً يحتذي به في العلم والعطاء.

ولا يسعني الا ان اتقدم بأحر التعازي وأعظم المواساة للشعب الكويتي وللأمتين العربية والاسلامية بوفاة العم العجيري العالم الجليل والفلكي الكبير الذي قدم العلم والمعرفة إلى اخر يوم بحياته.

اعزكم الله واصبركم على فراقه وتقبل منه صالح العمل ونجاه وجعل معه النور أنيساً وصاحباً حتى جنات النعيم، اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء فارحمه رحمة تطمئن بها نفسه وتقر بها عينه..

