عون: لبنان دولة مُفلسة وأموال المودعين في مهب الريح

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بيروت- الوكالات: صرح الرئيس اللبناني ميشال عون، أن الشبهات بدأت تحوم حول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عندما أحجم عن تزويد شركة «الفاريز إند مارسال» بالمستندات، كما أن عدم تعاونه «كلفنا 150 ألف دولار كبند جزائي».

وأضاف الرئيس اللبناني في حديث لصحيفة «الأخبار» اللبنانية أن سبب إصدار البيان الرئاسي الأخير يعود إلى أن سلامة يتجاهل لائحة المستندات التي طالبته بها الشركة. وتابع قائلا «عدنا مع الشركة نفسها مجدداً، ولا نزال ندور في الحلقة نفسها. يوما يسلم الشركة مستندا ويوما يخبئه عنده. بالقطّارة يعطي ولا يعطي، متجاهلاً لائحة المستندات التي طالبته بها، إلى أن اضطرت الرئاسة إلى إصدار بيانها الأخير. معتبرا إنه من غير الطبيعي أن يرفض مصرف لبنان ما يطالبه به مجلس الوزراء من مدّ الشركة بالمستندات. الآن سلامة متهم. لم تعد المسألة أنه يعرقل القرار السياسي ويرفض تنفيذه».

وحول إمكانية خلع سلامة، في آخر سنة من رئاسته، أجاب عون «لاعلاقة للأمر بذلك، بل بما آلت إليه حال مصرف لبنان الذي ارتكب أخطاء جسيمة وفراغه من احتياطه إدارته كانت سيئة. لذلك اتخذنا في مجلس الوزراء قراراً في 26 آذار 2020، بإجراء تدقيق جنائي يوضح مصدر الخسائر والمسؤولين عنها. لم تكن لدينا فكرة مسبقة أن نكون ضد الرجل. انطلقنا في التدقيق الجنائي بإبرام عقد مع الشركة».

كما تحدث عون عن صعوبات داخلية وصفها بـ«حمايات سياسية» قائلا «ثمة صعوبات داخلية أختصرها بكلمة حمايات سياسية له تحول دون تعليق عمله فهو ليس وحده بل هو جزء من مجموعة. لذلك لا يستطيع مجلس الوزراء اتخاذ موقف منه. الوقت كفيل بتفكيك هذه الحمايات. رهاننا الأول هو القضاء» مؤكدًا أن «موقفي منه ليس ثأراً ولا انتقاماً، بل مصلحة عامة مرتبطة بما وصلنا إليه وهو أننا في دولة مفلسة وأموال المودعين في مهب الريح هناك أحد ما مسؤول عن إفلاس البلد وإدارة النقد الوطني وسلامته والمحافظة عليه هذه مسؤولية مصرف لبنان وحاكميته المفترض أن تقدم سنوياً تقريراً إلى وزير المال عن أعمالها هذا ما لم يحصل منذ سنوات أما استعمال النقد فهو مسؤولية الدولة لا أجد سبباً لتهرّبه من التدقيق الجنائي ورفضه المثول أمام القضاء».

الى ذلك اعتصم عشرات المحتجين أمام منزل رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي في منطقة الميناء بمدينة طرابلس شمالي لبنان اعتراضا على الأوضاع المعيشية المتردية وعلى الموازنة العامة التي أقرتها الحكومة، الخميس. وأبدى المعتصمون اعتراضهم على تصريحات ميقاتي، التي تحدث فيها عن رفع الأسعار ولمح لفرض الضرائب.

