بهاء الحريري يكشف عن مشروعه السياسي: لا تعاون مع «حزب الله» وحركة «أمل»

عربيات ودوليات

كشف بهاء الحريري، نجل رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، عن مشروعه السياسي وتحضيراته للمرحلة المقبلة، إضافة إلى علاقته مع شقيقه رئيس الحكومة الأسبق سعد وموقفه من «حزب الله»، وذلك في لقاء حصري لبرنامج «المشهد اللبناني» على قناة «الحرة» الأميركية.

وقال بهاء «سعد أخي وأحبه وهذا أمر مفروغ منه وللعائلة حرمتها»، لكنه استطرد قائلا إن الخلاف مع شقيقه «كبير وشاسع بالتفكير وبالرؤية حول كيفية السير إلى الأمام».

واعتبر بهاء الحريري أن الموضوع لم يعد بينه وبين سعد «لأنه ترك الحياة السياسية»، مشيراً إلى أن «العربة تمشي إلى الأمام وليس إلى الوراء».

ودعا بهاء الحريري إلى تنفيذ القرارات الدولية وسحب السلاح غير الشرعي واصفاً «حزب الله» بالارهابي، وأـضاف «في زمن رفيق الحريري كان لبنان تحت وصاية شرعية سورية وافق عليها المجتمع الدولي والاقليمي، أما اليوم فليست هناك وصاية إنما فريق إرهابي كما يعتبره ثلاثة أرباع العالم ولا يملك أي وصاية شرعية».

وأضاف «هذا الفريق أخذ شعباً بكامله إلى المهوار، وعندما كنا تحت الوصاية استطعنا أن نربح، فلماذا لا نستطيع الآن».

وعن السياسة التي سيتبعها للتعامل مع شروط حزب الله وضغوطه قال «بالنسبة إلينا الانتخابات هي الأساس»، واصفاً «التحالف الرباعي الذي حصل بعد اغتيال رفيق الحريري بأنه كفر سياسي» مشدداً «نحن لا نتعاون مع حزب الله، لا تعاون مع حزب الله».

كما نفى أن يكون هناك تواصل مع «حركة أمل» التي اعتبرها أنها لا تمثل الاعتدال الشيعي، قائلاً إن «التواصل يجري مع الاعتدال الشيعي»، مشيراً إلى وجود مقوّمات هائلة في الطائفة الشيعية تؤمن بالاعتدال وليس بالمسيرة التي أدت إلى هذه الكارثة.

وعن مشروعه السياسي قال «هو تطبيق اتفاق الطائف وفيه فصل الدين عن السلطة التنفيذية والتشريعية، وجود مجلس شيوخ يعطي الصلاحيات للأقليات، تطبيق اللامركزية الادارية، تحقيق استقلالية القضاء ومكافحة الفساد عبر قضاء مستقل».

واعتبر الحريري أنه في «عهد ميشال عون شهدنا انهياراً لبنانياً تاماً ورأينا عزلة دولية وعربية تامة للبنان،أصبحنا نصوّت في الجامعة العربية ضد إخواننا العرب وهذا لم يحصل بتاريخ لبنان، لذلك نعتبر أن العهد مسؤول عن هذه الأخطاء وعليه تحمّل المسؤولية».

وتمنى التواصل مع كل المكونات التي ظلّت تحترم مبادئ 14 آذار «لكن من خرج عن القيم وساوم في هذه المنظومة وغض النظر عن السلاح والفساد فنحمّله مسؤولية الكارثة التي وصل إليها لبنان».

أما في الموضوع الاقتصادي فتحدث عن أربع ركائز هي: القطاع المصرفي، القطاع السياحي، الطبابة، والتعليم، هذا بالاضافة كما قال إلى موضوع اللبنانيين في الخارج الذين يشكلون جزءاً أساسياً للبنان كاقتصاد حر.

وعن الطائفة السنية وما يحكى عن إحباط في صفوفها، قال إن «تصدّع أو تفكك الطائفة السنية خط أحمر ولن نرضى إلا أن تأخذ حقها بالكامل ضمن المعادلة اللبنانية ولا مساومة بحقوقها، في الوقت نفسه مشروعنا عابر للطوائف، مشروعنا الاعتدال».

وعن سبب عدم مجيئه إلى لبنان قال «هو أمني بحت، ولو أُعطيت ضمانة أمنية للنزول أنزل اليوم لكن هذا الموضوع يُدرس بدقة».

