السيسي يعلن انضمام مصر إلى تحالف «محيط واحد»

عربيات ودوليات

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة، انضمام مصر للتحالف العالمي للمحيطات والتحالف عالي الطموح من أجل الطبيعة والبشر.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته ضمن فعاليات قمة «محيط واحد» بمدينة بريست الفرنسية: «أثق أن قمتنا اليوم ستخرج بنتائج إيجابية تعكس التزام دولنا باتفاقية باريس للمناخ وحماية البحار والمحيطات».

وأضاف الرئيس المصري، أن مصر تدعو لتكثيف الجهود الدولية الرامية لحماية البحار والمحيطات في ظل ظاهرة تغير المناخ.

ودعا السيسي المشاركين في قمة محيط واحد، لحضور قمة المناخ المقبلة في شرم الشيخ.

وقال إن التوسع فى إنتاج الهيدروجين الأخضر يمثل فرصة حقيقية لخفض حجم انبعاثات النقل البحرى، ونعمل على حشد المزيد من الدعم للجهود المصرية فى هذا المجال المهم.

وأضاف أن مصر عملت خلال رئاستها لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى على إطلاق مسار تفاوضى للتوصل إلى أهداف جديدة لحماية الطبيعة، فى مقدمتها البحار والمحيطات، وتشارك مصر فى المشاورات الجارية لقانون البحار من أجل التوصل إلى أداة قانونية جديدة لحماية التنوع البيولوجى خارج نطاق الولاية الوطنية.

وقمة «محيط واحد» هي الأولى من نوعها لمواجهة ظاهرة تغير المناخ.

وأعرب الرئيس المصري، عن التقدير لحفاوة الاستقبال فى فرنسا، والتي تعكس الطابع الإستراتيجي للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

وأكد ما توليه مصر من أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع فرنسا في مختلف المجالات، لا سيما ما يتعلق بنقل الخبرات والتكنولوجيا الفرنسية العريقة في جميع المجالات التنموية إلى مصر، فضلاً عن تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، بما يساعد على صون الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الإفريقية، خاصةً في ظل الرئاسة الفرنسية الحالية للاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من أمس، في مدينة بريست الفرنسية مع الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون».

وقال بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن اللقاء شهد متابعة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، والتي شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتجاري والعسكري والأمني، وكذلك تبادل الرؤى ووجهات النظر في إطار التشاور المكثف بين مصر وفرنسا تجاه القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

