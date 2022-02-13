وزير الشؤون الدينية السعودي: السيسي مجاهد كبير أنقذ مصر من كارثة

عربيات ودوليات

القاهرة- الوكالات: قال وزير الشؤون الدينية والدعوة والارشاد بالمملكة العربية السعودية د. عبداللطيف آل الشيخ، إن الشعب السعودي يعتبر مصر بلده الثاني ويكن لها الاحترام والتقدير، لافتا الى ان مؤتمر المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية الذي يعقد في القاهرة يرسخ لتحقيق الامن المجتمعي والسلام العالمي.

واضاف آل الشيخ، ان ما يحدث في بعض البلدان العربية مثل اليمن الذي يعاني من اختطاف ميليشيات للمواطنة والهوية، مؤكدا ضرورة تصدي المسؤولين في الدول الاسلامية والعربية لمثل هذه الجماعات.

واكد ان الاسلام رتب على التمسك بالجماعة ولزوم الطاعة، كما عظم الاسلام الاخلال بنقض العهد.

واختتم آل الشيخ، بتوجيه الشكر للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قائلا: «مجاهد كبير وانقذ مصر من كارثة كادت ان تقع، بفضل الله وبفضل الرجال الذين آثروا حياتهم من اجل بقاء مصر، الرئيس السيسي الذي خاض معركة الوعي المجتمعي لبناء الجمهورية الجديدة.

