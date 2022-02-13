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عربيات ودوليات

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ولي العهد السعودي سيزور تونس قريباً


صرح السفير السعودي لدى تونس عبد العزيز بن علي الصقر بأن هناك دعوة قدمت من قبل الرئيس قيس سعيد لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مشيرا الى ان الامير محمد بن سلمان وعد بتلبية الدعوة التي ستحدد موعدها القنوات الدبلوماسية قريبا. وقال الصقر، إن الرئيس قيس سعيد يقوم بزيارة الى المملكة. وتحدث السفير عن «التعاون السعودي التونسي والذي يعود للعام 1975 من خلال الصندوق السعودي للتنمية ومن المقرر أن ينجز 32 مشروعا في تونس وقدرت المنح والقروض التي قدمت من خلالها بمليار و350 مليون دولار أنجز منها العديد من المشاريع بمعدل28 مشروع تم إنجازها».


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