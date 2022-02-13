أوكرانيا.. نزوح دبلوماسي وطبول «بلا حرب»

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عواصم – الوكالات: أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات هاتفية جديدة مع نظيريه الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون في حين رأت واشنطن أن حربا في أوكرانيا قد تندلع في أي وقت في حين بدأت حركة نزوح استباقية للدبلوماسيين الاجانب من كييف وسط دعوات متزايدة من الدول لرعايا من اجل مغادرة اوكرانيا.

وحذر مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي جايك ساليفان بعد اجتماع عن بعد لقادة الدول الغربية الرئيسية لا نزال نرى مؤشّرات إلى تصعيد روسي، ويشمل ذلك وصول قوات جديدة إلى الحدود الأوكرانية. وأضاف أنّ هذا الغزو يمكن أن يحصل في أيّ وقت، حتّى قبل موعد انتهاء الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في العشرين من فبراير.

وأكّد ساليفان أنّ إمكان حصول هجوم فعلي جدا جدا لكن الاستخبارات الأميركية لا تعرف بعد إن كان الرئيس الروسي اتخذ قرارا نهائيا من عدمه وقال دبلوماسي في حلف شمال الأطلسي لا أحد يعرف إن كان قرار التحرك قد اتخذ.

وجدد ساليفان التأكيد على أن الدول الغربية جاهزة لكل السيناريوهات من عقوبات اقتصادية غير مسبوقة في حال حصول حرب فضلا عن يد دبلوماسية ممددوة للاستمرار بالمفاوضات مع موسكو. وأعلن مسؤول كبير في البنتاغون أنّ الولايات المتّحدة سترسل ثلاثة آلاف جندي إضافي إلى بولندا في الأيام المقبلة من أجل طمأنة الحلفاء في حلف شمال الأطلسي.

وأكّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لنظيره الأوكراني دميترو كوليبا خلال اتصال هاتفي، دعم واشنطن الحازم لأوكرانيا. وعجزت سلسلة من المحادثات في الأيام الأخيرة من نزع فتيل الأزمة الناجمة عن انتشار أكثر من مئة ألف جندي روسي مع أسلحة ثقيلة في الأشهر لأخيرة عند حدود اوكرانيا.وعلى غرار باريس، شددت برلين على ضرورة سلوك السبل الدبلوماسية للتوجه إلى خفض التصعيد.

وقال جايك ساليفان إن هذا الهجوم سيبدأ على الأرجح بقصف جوي وإطلاق صواريخ قد تؤدي بطبيعة الحال إلى مقتل مدنيين. وقد يتضمن أيضا هجوما سريعا على كييف. ودعت الولايات المتحدة شأنها في ذلك شأن كندا واستراليا والمملكة المتحدة رعاياها إلى مغادرة أوركانيا بأسرع وقت وحذر رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون مواطنيه قائلا الوضع خطر جدا ومن أجل سلامتكم يجب أن تسعوا إلى مغادرة اوكرانيا.

وكشف الكرملين الجمعة أن المباحثات التي جرت الخميس في برلين بين ممثلين عن روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا لم تفض إلى أي نتيجة.

وبينما تستمر روسيا في حشدها العسكري على طول حدودها مع أوكرانيا، حذرت الإدارة الأمريكية من أنها لن ترسل قوات لإنقاذ الأمريكيين إذا غزت القوات الروسية أوكرانيا.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن وزارة الخارجية الأميركية تنوي إصدار توجيهات بمغادرة أغلب الموظفين الأميركيين في سفارتها بكييف. وكانت الوزارة قد أمرت في وقت سابق عائلات الموظفين في السفارة بالمغادرة.

ونقلت شبكة بلومبيرغ عن مسؤولين أميركيين أن العملية الروسية المحتملة قد تبدأ يوم الثلاثاء المقبل، وأضافت المصادر نفسها أن التحرك الروسي قد يتضمن إثارة استفزاز في إقليم دونباس (شرقي أوكرانيا) حيث يقاتل الجيش الأوكراني منذ سنوات الانفصاليين المدعومين من موسكو، أو شن هجوم على العاصمة كييف.

في المقابل بدأت روسيا مناورات بحرية جديدة في البحر الأسود منددة بالـهستيريا الأميركية وقالت وزارة الدفاع الروسية صباح امس أبحرت أكثر من 30 سفينة من أسطول البحر الأسود من سيفاستوبول ونوفوروسيسك بحسب خطة المناورات.ونددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مساء الجمعة بتصريحات واشنطن التي تفيد بأن غزوًا روسيًا محتملا لأوكرانيا بات وشيكا.وقالت على تطبيق تيليغرام إن هستيريا البيت الأبيض واضحة أكثر من أي وقت مضى. إن الأميركيين بحاجة إلى حرب. بأي ثمن. الاستفزازت والمعلومات المضللة والتهديدات هي الطريقة المفضّلة لحلّ المشاكل الخاصة.

