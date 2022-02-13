موسكو: الحظر العسكري الغربي على طهران «لا يعنينا»

عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: تواصلت في فيينا المحادثات بين إيران ومجموعة «4+1» بهدف إحياء الاتفاق النووي، في مسعى للوصول إلى نتيجة مثمرة بعد أشهر من الجمود. وفيما جددت طهران انتقاداتها لواشنطن، فقد أكد مسؤولون روس أن موسكو تعتبر انها غير معنية بالعقوبات الغربية التي تقيد التعاون العسكري مع طهران.

وقال المبعوث الروسي إلى فيينا ميخائيل أوليانوف إن الأطراف المشاركة في محادثات إيران النووية التقت الوفد الأميركي من دون مشاركة إيران؛ لتبادل وجهات النظر بشأن المرحلة الحالية التي يبدو أنها النهائية من المفاوضات، حسب تعبيره.

الى ذلك أكد رئيس إدارة آسيا الثانية في الخارجية الروسية زامير كابولوف أن روسيا لا تقيد نفسها بالحظر المفروض على إيران في مسائل التعاون العسكري والتقني. وكشف عن أن البلدين يعملان على إنشاء آلية لحماية التبادل التجاري والمعاملات المالية بينهما من مخاطر العقوبات الغربية. وأضاف كابولوف أن القيادة الإيرانية الجديدة أعطت إشارات لموسكو بأن الشركات الروسية ستكون لها الأفضلية في الاستثمار بإيران بعد رفع العقوبات.

وقال المسؤول الروسي إن المناورات البحرية الروسية والصينية والإيرانية ليست لمرة واحدة ولن تكون الأخيرة.

وفي طهران، وخلال إحياء الذكرى 43 للثورة الاسلايمة قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إنه لم يكن لدى طهران أي أمل في محادثات فيينا. وأضاف رئيسي في خطاب بثه التلفزيون «نعلق آمالنا على بلادنا شرقها وغربها، شمالها وجنوبها، ولم نعقد الآمال يوما على فيينا أو نيويورك».

وقال الرئيس الإيراني إن طهران تسعى لإقامة علاقات متوازنة مع دول العالم، خاصة دول الجوار. وأحيا آلاف الإيرانيين الجمعة في طهران الذكرى 43 للثورة الإسلامية في مسيرة بالسيارات أو على دراجات هوائية أو نارية التزاما بالقيود المفروضة لمكافحة تفشي وباء «كوفيد-19».

وأكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان لمحطة «ام اس ان بي سي» أن الولايات المتحدة لن «تقبل بأي عرض كان من إيران» وأنها مستعدة لاعتماد «خيارات أخرى» في حال فشل الجهود الدبلوماسية.

لكن داريل كيمبال المدير التنفيذي لـ«جمعية مراقبة الاسلحة» Arms Control Association رأى أنه «ليس هناك خيار بديل جيد» مضيفا «بدون عودة سريعة إلى الالتزام المتبادل بالاتفاق، من المرجح بقوة أن تصبح إيران «على عتبة» امتلاك القنبلة النووية.

