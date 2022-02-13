بايدن يحول أموال أفغانستان لتعويض ضحايا هجمات 11 سبتمبر

عربيات ودوليات

واشنطن– الوكالات: ذكرت مصادر أميركية أن الرئيس جو بايدن وقع مرسوما يسمح بالتصرف في ودائع الدولة الأفغانية المجمدة بالمصارف الأميركية، والمقدرة بـ 7 مليارات دولار، ويريد بايدن تخصيص نصفها لتعويض عائلات ضحايا تفجير 11 سبتمبر 2001 فيما ندد المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان محمد نعيم بالقرار.

وأوضحت المصادر أن مرسوم الرئيس الأميركي ينص على استخدام 3.5 مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني لتمويل برامج «مساعدات إنسانية» للشعب الأفغاني، دون تمكين حكومة طالبان من التصرف فيها.

وبموجب هذا المرسوم سيتم التحفظ على نصف الودائع الأفغانية في المصارف الأميركية لتسوية نزاعات قانونية تتعلق بالتعويض لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001.

وأوضح البيت الأبيض أن الرئيس بايدن استخدم «صلاحيات اقتصادية خاصة» يمنحها إياه قانون يعود تاريخه إلى عام 1977، وينوي تحويل أصول المركزي الأفغاني إلى حساب مجمد للاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وهو مؤسسة عامة.

وأقر مسؤول كبير بالبيت الأبيض، في مؤتمر صحافي، بأن تصرف إدارة بايدن في الأموال الأفغانية «معقد من الناحية القانونية» وقال إن الإعلان مجرد بداية لإجراء قد يستمر أشهر.

وهذا المسار الذي اختاره الرئيس الأميركي سيثير الكثير من الجدل في وقت تشهد فيه أفغانستان أزمة إنسانية خطيرة. وبلغت الاحتياطات الإجمالية للمركزي الأفغاني نهاية أبريل الماضي 9.4 مليارات دولار حسب صندوق النقد الدولي، قرابة 7 مليارات توجد بالولايات المتحدة، والبقية موزعة على دول مثل ألمانيا وسويسرا والإمارات وقطر.

وأوضح مسؤولو البيت الأبيض أن احتياطات المركزي الأفغاني تعود جزئيا إلى المساعدات الدولية التي تلقاها خصوصا من الولايات المتحدة التي كانت أكبر المانحين الأجانب للحكومة الأفغانية قبل سيطرة طالبان على السلطة في أغسطس 2021.

وردا على قرار بايدن قال المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان إن سرقة أموال الشعب الأفغاني التي جمدتها الولايات المتحدة والتصرف فيها «تدل علي أعلي مستوى انحطاط». وأضاف نعيم، في تغريدة أن «الهزيمة والنصر واردان في تاريخ البشرية، لكن الهزيمة الكبري والفاضحة أن يجرب بلد أو شعب ما، هزيمة عسكرية وأخلاقية معا».

