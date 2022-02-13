 ليفربول في ضيافة بيرنلي

دوليه

يسعى ليفربول إلى مواصلة مطاردة مانشستر سيتي المتصدر عندما يحل ضيفا على بيرنلي اليوم ضمن المرحلة 25 من الدوري الانكليزي. ويحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري الممتاز بفارق تسع نقاط خلف مانشستر سيتي حامل اللقب والمتصدر، لكن مع مباراة مؤجلة في جعبة فريق كلوب الذي يصارع أيضاً على جبهات دوري أبطال أوروبا والكأس وكأس الرابطة المحليتين.

وبعد أن يحل اليوم ضيفاً على بيرنلي، يسافر ليفربول الى ميلانو لمواجهة إنتر الأربعاء في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال على أن يستضيفه إياباً في الثامن من مارس بعد أن يخوض قبلها نهائي كأس الرابطة ضد تشلسي في 27 الشهر الحالي، ثم الدور الخامس لمسابقة الكأس في الثاني من الشهر المقبل ضد نوريتش.

وأبدى المدرب الألماني لليفربول الإنكليزي يورغن كلوب إعجابه بما شاهده حتى الآن من الوافد الجديد الكولومبي لويس دياس، مشيداً بما اعتبره أحد أفضل البدايات التي اختبرها في مسيرته التدريبية. ونجح ليفربول خلال فترة الانتقالات الشتوية الشهر الماضي في التعاقد مع ابن الـ25 عاماً من بورتو البرتغالي مقابل 37.5 مليون جنيه، متفوقاً في السباق من أجل خدمات اللاعب على منافسه اللندني توتنهام. وترك المهاجم الكولومبي أثره سريعاً مع الحمر خلال مشاركتيه الأوليين، حيث دخل كبديل في مباراة الكأس ضد كارديف (3-1)، ثم لعب أساسياً في الفوز على ليستر سيتي (2-0) الخميس في الدوري الممتاز.

وبحكم خبرته، يدرك كلوب أن أي لاعب بحاجة الى الوقت للتأقلم مع فريق جديد، فكيف الحال إذا كان هذا الفريق يلعب في بطولة مختلفة عن الدوري البرتغالي وبحدة تنافسية لا مثيل لها في الدوريات الأخرى.

لكن الألماني أُعجِبَ بما شاهده حتى الآن، قائلاً كانت مباراته الأولى وحسب (كأساسي ضد ليستر)، لكنها كانت أحد أفضل المباريات التي أشاهدها من لاعب جديد بكل صدق، لأنه بدا على سجيته تماماً. وتابع لكنها كانت مباراته الأولى فقط ويبقى علينا أن نكتشف كيف سيتأقلم مع العمل المكثف وكل هذه الأمور الخاصة بالدوري الممتاز. لسنا في عجلة من أمرنا.

وأشار الى أن الليلة الماضية شكلت فرصة جيدة لكي نبدأ به لأن ساديو (السنغالي مانيه) ليس هنا ومو (المصري محمد صلاح) عاد للتو من بطولة إفريقية تنافسية جداً. ونعم، لقد أدى (كان على مستوى المسؤولية). مع عودة سانيه من كأس الأمم الإفريقية التي أحرز لقبها مع بلاده بالفوز في النهائي على زميله صلاح ومنتخب مصر، يواجه دياس مهمة شاقة للاحتفاظ بمركزه في التشكيلة. وكشف المدرب الألماني أن صلاح متوافر ليبدأ مباراة الدوري اليوم ضد بيرنلي أساسياً، وذلك بعدما دخل كبديل في لقاء الخميس ضد ليستر في مشاركته الأولى منذ خسارته نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وقال كلوب سيكون ساديو متوافراً. شارك صباحاً بالتمارين، التمارين الكاملة. سنتخذ القرار حول ما يشعر به. وتابع من الناحية النفسية سيكون بمعنويات مرتفعة جداً، لكن من الناحية البدنية سيكون علينا أن نرى كيف كان وضعه في الأيام القليلة الماضية.

