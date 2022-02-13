انتصار متأخر لسان جرمان

دوليه

تغلب باريس سان جرمان على ضيفه رين بشق الأنفس 1-0، اول من أمس على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الفرنسي. وسجل كيليان مبابي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 93 ورفع العملاق الباريسي رصيده إلى 59 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد رين عند 37 نقطة في المركز الخامس.

وسيطر سان جرمان على مجريات الشوط الأول، لكن استحواذه بلا فاعلية على المرمى. ولم يكن الهجوم الباريسي منسجما لتباعد المسافات وارتباك التحركات بين الثلاثي مبابي وميسي وتشافي سيمونز، ولم يكن ثلاثي الوسط فيراتي وباريديس ودراكسلر أفضل حالا، بينما اختفت انطلاقات الظهيرين حكيمي وبيرنات. وكانت المحاولة الأخطر لسان جرمان في الدقيقة 40 من محاولة فردية لمبابي ارتدت من القائم بعد الاصطدام بمدافعي رين. أما الضيوف صمدوا دفاعيا أمام سان جرمان، ولم ينجحوا في الاعتماد على المرتدات، حيث اختفت خطورة ثنائي الهجوم لابورد وتيرير، بينما كان لاعب الوسط سانتاماريا الأخطر على المرمى الباريسي بتميزه في الرأسيات. وزادت فاعلية سان جرمان نسبيا في الشوط الثاني، واقترب كثيرا من مرمى منافسه بفرص خطيرة لكيليان مبابي.

كما سجل مبابي هدفا، إلا أن تقنية الفيديو أشارت بوجود تسلل ضد المهاجم الشاب. وحاول ماوريسيو بوكيتينو مدرب سان جرمان تنشيط الصفوف، حيث أشرك دي ماريا وفينالدوم مكان دراكسلر وسيمونز . أما برونو غينيسيو مدرب رين، فأشرك غيراسي وسوليمانا، مكان لابورد وبوريغو قبل 10 دقائق من انتهاء المباراة. ورد سان جيرمان بثلاثة تبديلات دفعة واحدة، بنزول إيكاردي وكيرير ومينديس مكان باريديس وحكيمي وبيرنات. واحتسب الحكم 6 دقائق وقت بدل ضائع، حيث انطلق ميسي بالكرة ومررها لمبابي ليسدد الأخير بيمناه، مسجلا هدف المباراة الوحيد في توقيت قاتل، ليمنح فريقه فوزا رد به الاعتبار من الخسارة في مباراة الدور الأول.

