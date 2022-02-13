«السوبر» بين العربي والكويت الليلة

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يتنافس العربي والكويت اليوم على كأس السوبر في اللقاء الذي يجمعهما في الساعة 07:15 مساء اليوم على ستاد جابر الدولي. ويدخل العربي المباراة بصفته بطلًا لدوري الموسم الماضي، والكويت بصفته بطلاً لكأس الأمير، ويحمل الأبيض 5 ألقاب مقابل لقبين للعربي، في حين يحمل القادسية الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب بـ 6 ألقاب. وأحرز الكويت لقب النسخة الأخيرة من المسابقة بفوزه على العربي بالذات بهدف دون رد سجله فهد حمود. ومنذ تلك المباراة فشل الكويت في الفوز على العربي الذي تغلب عليه 3 مرات، مرتين الموسم الماضي في دوري التصنيف الموسم الماضي 3-1، وفي دوري دوري الدرجة الممتازة 1-0، ومرة هذا الموسم في الدوري بالنتيجة ذاتها، كما تعادلا الموسم الماضي 1-1 في القسم الأول من الدوري.

ويتساوى الفريقان بالرصيد في الدوري حالياً بـ 20 لكل منهما في المركز الثاني، لكن معنويات العربي أفضل بعد تحقيقه 4 انتصارات متتالية آخرها على التضامن 3-1 الأربعاء الماضي، في حين فشل الأبيض في الفوز بآخر مباراتين بخسارته أمام العربي ثم تعادله مع اليرموك 1-1 أول من أمس.

ويقدم الأخضر تحت قيادة مدربه الكرواتي أنتي ميشا عروضاً قوية خصوصاً بعد تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية والتعاقد مع الجزائري طارق بوعبطة والسوداني وليد الشغلة والليبي محمد صولة الذي تألق في مباراة التضامن وسجل هدفاً وصنع آخر. ويملك ميشا أوراق رابحة عدة في مقدمتها الليبي الآخر السنوسي الهادي وبندر السلامة وعلي خلف وسلطان العنزي والكرواتي جوسيب كينزيفيتش.

في المقابل، يعيش الكويت في الفترة الأخيرة من التذبذب ولم يستقر مستوى الفريق رغم التغييرات العديدة التي طالت صفوفه سواء على مستوى الجهاز الفني أو اللاعبين المحليين والمحترفين. ويبدو مدربه التونسي نبيل معلول الذي قاد الفريق إلى التتويح بلقب كأس الأمير في وضع صعب بعد التراجع الواضع في نتائج الأبيض، رغم الأسماء المميزة التي يضمها بوجود المغربي المهدي برحمة والأسترالي رايان ماكغوان والوافد الجديد التونسي طه الخنيسي وفيصل زايد والإسباني جاي ديمبلي وأحمد الزنكي والشاب إبراهيم كميل. ويدير المباراة الحكم اليوناني تاسوس سيديروبولس.

