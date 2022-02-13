الموسى أشاد بالتنظيم المميز لـ «الهجن الدولية»

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توج الذلول «صبر» العائدة لهجن الشحانية من قطر بالسيف الذهبي المقدم من سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في أهم وأغلى اشواط بطولة الكويت الدولية الـ20 لسباقات الهجن وذلك في اليوم الختامي للبطولة التي استمرت على مدى ستة أيام.وهيمن القطريون على المراكز الثلاثة الأولى لهذا الشوط الكبير الذي أقيم على مضمار الشهيد فهد الأحمد التابع للنادي الكويتي لسباقات الهجن منظم البطولة وخصص للهجن الحيل على مسافة 8 كيلو متر بعد أن احتلتا الذلولان «مبعدة» و«أنقرة» لهجن الشحانية ايضا المركزين الثاني والثالث على التوالي.وأسفرت نتائج الأشواط الثلاثة الاخرى عن فوز الذلول «رمانة» لمالكها ناصر المسند من قطر في الشوط الذي خصص للهجن الحيل كما فاز الذلول «الدحيل» لهجن الشحانية من قطر بالمركز الأول للشوط الذي خصص للهجن الفحول. وأحرز الذلول «المصمك» لمالكه بيشان العجمي من السعودية بالمركز الاول بالشوط الاخر الذي خصص للهجن الفحول أيضا علما ان مسافة جميع الأشواط هي 8 كيلو مترات.وأعرب وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى عن تشرفه بحضور اليوم الختامي لهذه البطولة وتسليم السيف الذهبي المقدم من سمو أمير البلاد لمالك الهجن الفائز بهذا السباق الكبير مهنئا جميع الملاك الفائزين في جميع سباقات البطولة. وقال الموسى في تصريح للصحافيين على هامش البطولة إن هذا الملتقى التراثي الرياضي يجسد الأصالة التي تتميز بها المنطقة الخليجية والعربية وتعمل على تعميق أواصر الاخوة والمحبة بين شعوبها مشيدا بالتنظيم المميز لنادي سباقات الهجن للبطولة التي حظيت بمتابعة جماهيرية لافتة. وحضر ختام البطولة مدير الهيئة العامة للرياضة بالانابة الشيخ حمود المبارك وعدد من نواب المدير عام للهيئة ورئيس واعضاء النادي الكويتي لسباقات الهجن ورؤساء الوفود المشاركة وعدد كبير من الجماهير المحبة لهذه الرياضة الاصيلة. واعرب رئيس الاتحاد العربي والنادي الكويتي لسباقات الهجن حسين الدواس عن سعادته بنجاح البطولة، وجمع الاشقاء في بلد الصداقة والسلام، كما هنأ الفائزين والمشاركين بالعرس الخليجي والعربي، وتمنى استمرار هذه اللقاءات التي تزيد من ترابط الجميع للمحافظة على رياضة التراث. من ناحيته عبر امين السر العام للنادي ومدير البطولة ربيح العجمي عن سعادته باحتضان الكويت لاغلى البطولات وحرص الدول العربية والخليجية والاوروبية على المشاركة فيها، مقدماً شكره لجميع من أسهم في إنجاح هذا الحدث الرياضي التراثي وإخراجه بالصورة اللائقة.

